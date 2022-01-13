Kış aylarında artan cilt kuruluğu egzama ve enfeksiyonu beraberinde getiriyor!

Her yaşta görülebilen cilt kuruluğu, kış aylarında artıyor. Önlem alınmadığında egzama ya da enfeksiyon gibi önemli sorunlara yol açabiliyor. Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Egzama oluşan yerler kaşınıyor ve buna bağlı olarak cildimizdeki problemler kısır bir döngüye girebiliyor. Dahası, cildimiz kaşınan yerlerden enfeksiyon da kapabiliyor, bunun sonucunda daha ağır ve ciddi tedaviler gerekebiliyor" diyor. Kış aylarında cilt kuruluğuna karşı almanız gereken önlemleri anlatıyor:
Çok sıcak suyla banyo yapmayın.
Bol bol su için.
Odanın nemini artırın.
Soba başında fazla durmayın.
Antioksidan ve omega-3 tüketin.
Banyoda yulaf kepeği kullanın.
Bakım ürününüz cilt tipinize uygun olsun.
Terleten kıyafetler giymeyin.
Cildinize kese yapmayın.
Hindistan cevizi yağı kullanın.
'BAL'IM BENİM!
Birçok hastalığa kalkan olan bal, vücut direncini artırırken, aşk hayatını da güzelleştiriyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bal kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını düzenler" diyor. Balın iyi geldiği bazı rahatsızlıkları şöyle sıralıyor...
Kuru öksürüğe iyi gelir.
Sıcak suyla yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir.
Limonla veya sütle içilirse nezleyi hafifletir.
Balın bilhassa buharı ağrı ve sızıyı birkaç dakika içinde dindirmeye başlar.
Gözün görme gücünü arttırır.
Kan yapıcı özelliğinin yanında hastalıktan yeni kalkmışlara kuvvet verir.
Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak iyileşmeyi hızlandırır.
İdrar söktürerek mesane yollarını temizler.
PAPAYA GENÇLEŞTİRİR
Papaya, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmayı sağlar. Solucan ve parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu düzenler. Ödem, iltihap ve yaraları iyileştirir.