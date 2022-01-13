Kış aylarında artan cilt kuruluğu egzama ve enfeksiyonu beraberinde getiriyor!

Her yaşta görülebilen cilt kuruluğu, kış aylarında artıyor. Önlem alınmadığında egzama ya da enfeksiyon gibi önemli sorunlara yol açabiliyor. Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Egzama oluşan yerler kaşınıyor ve buna bağlı olarak cildimizdeki problemler kısır bir döngüye girebiliyor. Dahası, cildimiz kaşınan yerlerden enfeksiyon da kapabiliyor, bunun sonucunda daha ağır ve ciddi tedaviler gerekebiliyor" diyor. Kış aylarında cilt kuruluğuna karşı almanız gereken önlemleri anlatıyor:

Çok sıcak suyla banyo yapmayın.

Bol bol su için.

Odanın nemini artırın.

Soba başında fazla durmayın.

Antioksidan ve omega-3 tüketin.

Banyoda yulaf kepeği kullanın.

Bakım ürününüz cilt tipinize uygun olsun.

Terleten kıyafetler giymeyin.

Cildinize kese yapmayın.

Hindistan cevizi yağı kullanın.