Kırmızı meyveler şifa deposu

Yaz meyveleri hem damakları tatlandırıyor. Hem de şifa dağıtıyor. Dyt. Merve Bayram, özellikle kırmızı meyvelerin ağrıları dindirdiğini, ödem attığını ve hastalıklardan koruduğunu söylüyor. Kiraz, vişne ve kızılcığın etkilerine değinerek şöyle devam ediyor: Dengeli meyve ve sebze tüketimi, KVH, inme, diyabet, metabolik sendrom, karaciğer hastalığı ve bazı kanserlerden kaynaklanan ölüm ve hastalık risklerini azaltıyor. Kiraz, kızılcık ve vişnede bolca C vitamini bulunur. Triptofan zengini besinlerin tüketilmesi kaliteli ve deliksiz uykunun vazgeçilmezlerinden. Vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artıran triptofan, özellikle kirazda oldukça fazla miktarda bulunuyor. Kirazdaki serotonin, melatonin ile birlikte çalışarak uyku kalitesini artırmanın yanı sıra uykusuzluk ve uyku bozukluğu gibi hastalıklara karşı savaşmaya da yardımcı oluyor.