PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kırmızı meyveler şifa deposu

Diyetisyen Merve Bayram, kiraz, vişne ve kızılcığın ağrıyı dindirdiğini, ödem attığını ve uyku kalitesini artırdığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025
Kırmızı meyveler şifa deposu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Yaz meyveleri hem damakları tatlandırıyor. Hem de şifa dağıtıyor. Dyt. Merve Bayram, özellikle kırmızı meyvelerin ağrıları dindirdiğini, ödem attığını ve hastalıklardan koruduğunu söylüyor. Kiraz, vişne ve kızılcığın etkilerine değinerek şöyle devam ediyor: Dengeli meyve ve sebze tüketimi, KVH, inme, diyabet, metabolik sendrom, karaciğer hastalığı ve bazı kanserlerden kaynaklanan ölüm ve hastalık risklerini azaltıyor. Kiraz, kızılcık ve vişnede bolca C vitamini bulunur. Triptofan zengini besinlerin tüketilmesi kaliteli ve deliksiz uykunun vazgeçilmezlerinden. Vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artıran triptofan, özellikle kirazda oldukça fazla miktarda bulunuyor. Kirazdaki serotonin, melatonin ile birlikte çalışarak uyku kalitesini artırmanın yanı sıra uykusuzluk ve uyku bozukluğu gibi hastalıklara karşı savaşmaya da yardımcı oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Türk Telekom
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin’i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas’dan video kaydı
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Dünya Filistin’i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
2025 Ballon d’Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele’nin
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan Türk Yatırım Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Sergen Yalçın’dan şok sözler: Bundan sonra oynamayan gider
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz’dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif’le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek’e yazdı: Filistin’i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
CHP’nin fonladığı TELE1’de skandal KJ: Başkan Erdoğan’ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Galatasaray’da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan’a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti Son dakika haberi! Cevizlibağ’daki yurtta öğrencilerin eşyalarına zarar veren 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı! Son dakika haberi! Cevizlibağ'daki yurtta öğrencilerin eşyalarına zarar veren 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı! Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar... Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar... Ayçiçek yağında fahiş fiyat oyunu: Halkı galeyana getirene af yok! Ayçiçek yağında fahiş fiyat oyunu: Halkı galeyana getirene af yok! Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir? Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir? Dua Lipa İsrail’in soykırımına tepki gösteren Kneecap’in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı