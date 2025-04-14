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Her mevsim değişimi beraberinde yeni aktiviteler ve mevsiminde ürünler getirir. Mevsiminde yemek yemenin sağlığınız için birçok faydası vardır ve mevsimler ve istekleriniz değiştikçe vücudunuzla uyum içinde kalmanız için çok önemlidir. Yazın mide boşalmasını geciktirdiği ve sindirimi daha uzun sürdüğü için ağır et ve yağlardan kaçınmalısınız.

Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA) Ayrıca, tuzlu yiyecekler, sindirim sistemine ve kan dolaşımına girdiğinde hücrelerden su çekebileceği için dikkatli tüketmelisiniz. Bu, zaten terlediğiniz ve daha soğuk aylara göre daha fazla su ve elektrolit kaybettiğiniz gün boyunca su ihtiyacınızı artırabilir. Çok fazla sıvı kaybediyorsanız veya terliyorsanız, sade suya ek olarak elektrolitleri ve mineralleri yenilemeniz önemlidir.