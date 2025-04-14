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Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?

Dr. David G. Marrero, sağlıklı kilo vermenin en önemli detaylarından biri de mevsimine göre sebze ve meyvelerin tüketilmesi olduğunu söylüyor. İşte Dr. Marreno'dan süper öneriler.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero’dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?

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Her mevsim değişimi beraberinde yeni aktiviteler ve mevsiminde ürünler getirir. Mevsiminde yemek yemenin sağlığınız için birçok faydası vardır ve mevsimler ve istekleriniz değiştikçe vücudunuzla uyum içinde kalmanız için çok önemlidir. Yazın mide boşalmasını geciktirdiği ve sindirimi daha uzun sürdüğü için ağır et ve yağlardan kaçınmalısınız.

Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)

Ayrıca, tuzlu yiyecekler, sindirim sistemine ve kan dolaşımına girdiğinde hücrelerden su çekebileceği için dikkatli tüketmelisiniz. Bu, zaten terlediğiniz ve daha soğuk aylara göre daha fazla su ve elektrolit kaybettiğiniz gün boyunca su ihtiyacınızı artırabilir. Çok fazla sıvı kaybediyorsanız veya terliyorsanız, sade suya ek olarak elektrolitleri ve mineralleri yenilemeniz önemlidir.

Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)

Yapay tatlandırıcı içermeyen, genel şeker oranı çok yüksek olmayan ve yapay renklendirici içermeyen meyve suları tüketebilirsiniz. Tabii bunu yaparken günde en az iki litre, 100 kilonun üzerinde olanlar 3 litre su tüketmeye özen göstermeli. Çünkü su tüketmek, ödemi vücuttan atmanın en sağlıklı yoludur.

Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)

HANGİ MEYVE VE SEBZE DOSTUMUZ?
Elbette yaz meyveleri. Kavun ve karpuz her ne kadar şekeri yüksek denilse de yaz aylarında sizler için ideal. Şeftali, kayısı, kiraz, çilek, erik ve kavun gibi meyvelerin tadını çıkarın. Roka, dolmalık biber, kabak ve mısır gibi sebzeler yaz aylarında mevsimindedir. Çiğ veya hafifçe ızgara edilmiş küp doğranmış kabak ve yaz kabağı, dolmalık biber, domates ve mantarla sebze şişleri yapın. Hayatınızda bir yenilik yapın ve çıtır kavrulmuş nohut yiyin.

Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)

Özellikle laktoz intoleransı olanlar diyette daha dikkatli olmalı. Sadece süt içmekten elde edilen kalori miktarı bile göz önüne alındığında, su, çay veya kahve tercih edilmeli. Harvard diyeti, öğünlerinize su, çay ve kahve gibi içecekleri dönüşümlü olarak eklemenizi, özellikle de şeker oranının çok az veya hiç olmamasını öneriyor. Ayrıca, süt ve süt ürünleri tüketimini günde bir ila iki porsiyona ve meyve suyunu günde bir küçük bardağa düşürmeyi öneriyorlar. Mümkünse şekerli içeceklerden tamamen kaçınmalısınız.

Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero'dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz? (AA)

YAZ AYLARINDA NELER TÜKETMELİYİZ
NİSAN:
SEBZELER: Sarımsak, soğan, kuşkonmaz, taze kekik, bakla
MEYVELER: Yeşil erik, çağla.

MAYIS:
SEBZELER: Enginar, semizotu, bakla, madımak, ebegümeci, salatalık, domates.
MEYVELER: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.

HAZİRAN:
SEBZELER: Bakla, patates, bezelye, fasulye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, ıspanak
MEYVELER: Malta eriği, kiraz, yeşil erik, kayısı, şeftali, dut.

TEMMUZ:
SEBZELER: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu,
MEYVELER: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu.

AĞUSTOS:
SEBZELER: Kabak, bamya, patlıcan, dolmalık biber, domates, salatalık, taze fasulye.
MEYVELER: Kırmızı erik, kayısı, kavun, şeftali, böğürtlen, vişne, karpuz, incir, üzüm.

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