Kilo vermek isteyenler için işte metabolizmayı hızlandıran gıdalar

Metabolizma, kilo verme sürecini etkiliyor. Kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Ancak fiziksel aktivite, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su tüketimi gibi birçok faktör metabolizma hızında etkili oluyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, metabolizmayı hızlandıran besinleri sıralıyor...
KAHVE/YEŞİL ÇAY: vücut ısısını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.
TAM TAHILLAR: Bolca lif içerir. Bu sayede enerji verir ve tokluk süresini uzatır.
ANANAS: İçeriğindeki bromelain sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Metabolizmayı hızlandırır.
BROKOLİ: Kan şekerini dengeler. Metabolizmayı dengeler.
BAHARATLAR: Kapsaisin içeren zencefil, kekik, tarçın gibi baharatlar vücut ısısını artırır ve metabolizmayı hızlandırır.
ACI BİBER:İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde vücudun kalori yakmasını sağlar. İnsülin seviyesini de düzenler.
BÜYÜK BADEMCİK HORLATIYOR
Uyku sırasında görülen horlama toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, yüksek sesli horlamanın ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabileceğini açıklıyor. Horlamanın yalnızca uyku apnesi hastalığından kaynaklanmadığını belirten Op. Dr. Şenel Alkır, "Horlama burun eti, sinüzit, geniz eti, büyük bademcik, aşırı kilo, yüksek tansiyon, kalp hastalıklarından kaynaklanabilir. Uzun süreli görülen horlamanın nedenleri araştırılmalı. Tedavi edilmeyen bu sorun halsizlik ve yorgunluğa yol açabilir" diyor.
MENOPOZ SAÇ DÖKER
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, kadınlarda menopozda dökülmenin yaşandığını söylüyor. Tedavide PRP yöntemine değiniyor. Bu uygulama kişiden alınan küçük miktardaki kan, özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılıyor. Aynı kişiye enjeksiyonla geri veriliyor.
SAĞLIĞA YEŞIL IŞIK
Salatadan yemeğe kadar birçok yerde kullanılan yeşil biber, faydalarıyla dikkat çekiyor. Diyetisyen Burak Çetiner, hem ülkemizde hem de dünyada sıkça tüketilen bu sebzenin faydalarına değiniyor. A ve C vitamini, potasyum, folik asit ve lif kaynağı olan yeşil biber, içerdiği antioksidan sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Ayrıca kalın bağırsaklarda anormal hücre büyümesini engelleyerek kanserle savaşıyor. Lifli etkisiyle de sindirimi destekliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.
IHLAMURLA GÜÇLENİN
Kışın vazgeçilmezi ıhlamur sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirir. Boğaz ağrısına iyi gelir. Hazımsızlığı bitirir. Kansızlığın ilacıdır.
DİYABETİN İLACI
Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Karaciğerin dostudur. Toksinleri temizler.
ZENCEFİL İÇİNİZİ ISITIR
Kan dolaşımını hızlandıran zencefil, iştah açar. Mide bulantısına iyi gelir. Vücut ısısını yükseltir.