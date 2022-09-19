Kilo vermek isteyenler için işte metabolizmayı hızlandıran gıdalar





BÜYÜK BADEMCİK HORLATIYOR

Uyku sırasında görülen horlama toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, yüksek sesli horlamanın ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabileceğini açıklıyor. Horlamanın yalnızca uyku apnesi hastalığından kaynaklanmadığını belirten Op. Dr. Şenel Alkır, "Horlama burun eti, sinüzit, geniz eti, büyük bademcik, aşırı kilo, yüksek tansiyon, kalp hastalıklarından kaynaklanabilir. Uzun süreli görülen horlamanın nedenleri araştırılmalı. Tedavi edilmeyen bu sorun halsizlik ve yorgunluğa yol açabilir" diyor.



MENOPOZ SAÇ DÖKER

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, kadınlarda menopozda dökülmenin yaşandığını söylüyor. Tedavide PRP yöntemine değiniyor. Bu uygulama kişiden alınan küçük miktardaki kan, özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılıyor. Aynı kişiye enjeksiyonla geri veriliyor.



SAĞLIĞA YEŞIL IŞIK

Salatadan yemeğe kadar birçok yerde kullanılan yeşil biber, faydalarıyla dikkat çekiyor. Diyetisyen Burak Çetiner, hem ülkemizde hem de dünyada sıkça tüketilen bu sebzenin faydalarına değiniyor. A ve C vitamini, potasyum, folik asit ve lif kaynağı olan yeşil biber, içerdiği antioksidan sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Ayrıca kalın bağırsaklarda anormal hücre büyümesini engelleyerek kanserle savaşıyor. Lifli etkisiyle de sindirimi destekliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.



IHLAMURLA GÜÇLENİN

Kışın vazgeçilmezi ıhlamur sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirir. Boğaz ağrısına iyi gelir. Hazımsızlığı bitirir. Kansızlığın ilacıdır.



DİYABETİN İLACI

Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Karaciğerin dostudur. Toksinleri temizler.



ZENCEFİL İÇİNİZİ ISITIR

Kan dolaşımını hızlandıran zencefil, iştah açar. Mide bulantısına iyi gelir. Vücut ısısını yükseltir.

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