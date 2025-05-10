Kilo kanser kanser demek! Uzmanı önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Sinsice ilerlediğinden genellikle tanısı ileri evrede konulan yumurtalık kanserinin görülme sıklığı son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, ihmale gelmez bazı belirtileri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu: Yumurtalık kanseri, her yıl yaklaşık 4 bine yakın kadının kapısını çalıyor. Yumurtalık kanseri, yüzde 15-20'sinin genetik nedenlerle oluşuyor. Bu nedenle birinci derece akrabalarında meme, yumurtalık ve rahim içi kanseri olan sağlıklı kadınlar yumurtalık kanseri açısından riskli grupta yer alıyor. Ülkemizde her yıl 100 bin kadından 7'si yumurtalık kanseri tanısı alıyor.

ANORMAL KANAMAYA DİKKAT

Özellikle bel, karın ya da kasık ağrısı, karında şişlik, gaz, halsizlik, sık idrara çıkma veya idrar zorluğu, kabızlık, bağırsak hareketlerinde değişiklik ve bazen de anormal kanama gibi şikayetlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde ne yazık ki yumurtalık kanseri konusunda toplumsal farkındalık yeterli seviyede değil. Öyle ki tanı alan her 3 kadından 2'sinin bu sessiz ve sinsi düşmanın adını bile ilk kez doktor odasında duyduklarına şahit oluyoruz.

BU ETKENLER RİSKİ ARTIRIYOR!

Her kadın en azından yılda bir kez jinekolojik muayenesini yaptırmalı. Yumurtalık kanserinde olguların yüzde 75'inden çoğu ileri evrelerde tanı alabildiğinden kadın kanserleri arasında en ölümcül seyredenlerinin başında yumurtalık kanser geliyor. Yumurtalık kanserine zemin hazırlayan etkenlerden başlıcalarını; hiç doğum yapmamış olmak, erken yaşta adet görmek, geç menopoza girmek, endometriozis, sigara, sağlıksız beslenme, alkol ve aşırı kilo oluşturmaktadır.

