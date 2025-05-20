Kemik erimesine karşı D vitamini uyarısı: Uzman açıkladı

Osteoporoz yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalması sonucunda zayıf ve kırılabilir hale gelmeleriyle ortaya çıkıyor. En fazla omurga, kalça ve el bileğini etkiliyor. Çoğunlukla kırık oluşmadıkça sessiz seyrediyor. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, kalça, el bileği kırıkları meydana gelebiliyor. Genelde 45 yaşında üzerinde görülmeye başlıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı:

KEMİKLERDE BİR SÜRÜ KIRIK VARDIR

Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayan kemikte görülen mikro kırıklar olarak açıklanmaktadır. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile onarılmaktadır. Ancak bu metabolik durum osteoporozda yavaşlamaktadır. Küçücük kırıklar büyüyerek büyük kırıklara neden olabilmektedir. Osteoporozun belirtileri arasında, bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kırıklar sayılabilir.

MENOPOZA DIKKAT

50 yaş üzerinde 3 kadından birinde ve 5 erkekten birinde görülebilir. Osteoporoz, zayıf, ince ve narin yapılı kadınlarda daha fazla görülüyor. Kadınlarda menopoza girmek, osteoporoz için önemli bir risk faktörü durumundadır. Menopoz sonrası kemik erimesi ve kırıklar sıklıkla görülebilmektedir. Bunun en önemli nedeni menopoz dönemine giren kadınların kadınlık hormonlarında azalma görülmesidir.

KORUNMANIN YOLLARI

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenme alışkanlığının kazandırılması, spor yapma, güneşlenme önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durulması, osteoporozun erken tanınması, osteoporoz gelişen hastalarda uygun tedavinin zamanında sağlanması kırık oluşumunu önlemektedir.