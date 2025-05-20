PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kemik erimesine karşı D vitamini uyarısı: Uzman açıkladı

Kemik erimesi, en fazla omurga, kalça ve el bileğinde görülüyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Kemikler için D vitamini şart. Bol bol güneşlenin” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025
Kemik erimesine karşı D vitamini uyarısı: Uzman açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osteoporoz yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalması sonucunda zayıf ve kırılabilir hale gelmeleriyle ortaya çıkıyor. En fazla omurga, kalça ve el bileğini etkiliyor. Çoğunlukla kırık oluşmadıkça sessiz seyrediyor. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, kalça, el bileği kırıkları meydana gelebiliyor. Genelde 45 yaşında üzerinde görülmeye başlıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı:

KEMİKLERDE BİR SÜRÜ KIRIK VARDIR

Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayan kemikte görülen mikro kırıklar olarak açıklanmaktadır. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile onarılmaktadır. Ancak bu metabolik durum osteoporozda yavaşlamaktadır. Küçücük kırıklar büyüyerek büyük kırıklara neden olabilmektedir. Osteoporozun belirtileri arasında, bel ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kırıklar sayılabilir.

MENOPOZA DIKKAT

50 yaş üzerinde 3 kadından birinde ve 5 erkekten birinde görülebilir. Osteoporoz, zayıf, ince ve narin yapılı kadınlarda daha fazla görülüyor. Kadınlarda menopoza girmek, osteoporoz için önemli bir risk faktörü durumundadır. Menopoz sonrası kemik erimesi ve kırıklar sıklıkla görülebilmektedir. Bunun en önemli nedeni menopoz dönemine giren kadınların kadınlık hormonlarında azalma görülmesidir.

KORUNMANIN YOLLARI

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenme alışkanlığının kazandırılması, spor yapma, güneşlenme önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durulması, osteoporozun erken tanınması, osteoporoz gelişen hastalarda uygun tedavinin zamanında sağlanması kırık oluşumunu önlemektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
Bilal Erdoğan A Haber’de Etnospor’u anlattı: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz | Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
Türk Telekom
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Sözleriyle Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
CANLI | Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump ve Putin’den 2 saatlik tele zirvede neler konuşuldu? Liderlerden görüşme sonrası açıklama
Trafikte yol kesenler yandı: Hangi suçların cezası arttırılacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri anlattı
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
20 milyon liralık lüks araç böyle yandı! Sahibi Beşiktaş Başkanı’nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı
100 yılık soru 100 yıllık tartışma! Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış emrini kim verdi?
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı! Rezil gecede Ahmet Kaya’yı linç edenleri alkış tuttu
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık! İlk transferi duyurdular
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama