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Kemik erimesi sırtımızdan vurur! Uzman isim uyardı: "Süt ve yoğurt yiyin"

Osteoporoz, menopoz sonrası kapıyı çalıyor! Boy kısalması, kamburluk ve sırt ağrısına yol açıyor. Geriatri Uzmanı Dr. Yıldıray Topçu, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Kemik erimesi sırtımızdan vurur! Uzman isim uyardı: Süt ve yoğurt yiyin

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    Boyda kısalma, kalça kemiğinden kırıklık, bel ve sırt bölgesinde ağrı, sırtta kamburlaşma... Tüm bunlar toplumda kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun belirtileri arasında yer alıyor. Bir travma veya yüke karşı emiğin direncinde azalmaya ve bunun sonucunda kırıkların ortaya çıkmasına neden olan bu hastalık, genellikle kadınları tehdit ediyor. Geriatri Uzmanı Dr. Yıldıray Topçu, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor...

    KIRILGAN HALE GELİR
    İlerleyen yaş, kemik sistemini olumsuz etkiliyor. Kemik erimesi ileri yaş veya çeşitli hastalıklar nedeniyle kemik kütlesinin azalması sonucu ortaya çıkıyor. Osteoporozda kemikler daha gözenekli hale geliyor. Kemik yapım-yıkım hücrelerinin sayıları azalıyor ve yerlerini yağ hücreleri almaya başlıyor. Bu da kemikleri daha ince ve kırılgan hale getiriyor.

    YIKIM 30'DA BAŞLIYOR
    30'lu yaşlardan sonra kemik dokusu zamanla azalıyor. Bu azalma ek faktörler varlığında kritik eşiği geçerse osteoporoz gelişiyor. Menopoz sonrası östrojendeki azalma sonucu kadınlarda kemik kaybını daha da hızlandırıyor ve kemik erimesi kadınlarda daha sık görülüyor. Romatizma, diyabet, hipertiroidi, erken menopoz, hareketsiz yaşam ve D vitamini eksikliği gibi de bu hastalığa zemin hazırlıyor.

    İLAÇ ŞART
    Tanı genellikle kemik mineral yoğunluğu ölçümü ve klinik öykünün birleştirilmesi ile konulur. 65 yaş ve üstü bireyler için kemik yoğunluğu testi önerilmektedir. Tedavi, kişinin diğer hastalıklarına göre planlanıyor. Bu ilaçların bir kısmı temelde kemik yıkımını azaltarak bir kısmı da yeni kemik yapımını artırarak etki gösteriyor.

    D VİTAMİNİ GEREKLİ
    Sağlıklı alışkanlıklar edinerek kemik erimesi önlenebiliyor. Sağlıklı bir kemik metabolizması için kalsiyum önem taşıyor. Bu nedenle süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum içeren yiyeceklerin sık tüketilmesi, kalsiyuma ek olarak, yeterli D vitamininin de alınması gerekiyor.

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