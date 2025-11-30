Kelle paça çorbası şifa kaynağı!

TÜRK mutfağının sevilen lezzetlerinden kelle paça, şifa dağıtıyor. Doğal antibiyotik olarak gösterilen bu çorbanın faydaları şöyle sıralanıyor:

İÇERDİĞİ sarımsak, limon ve sirkeyle doğal antibiyotiktir. Vücuttaki enfeksiyonu temizler.

VÜCUDA enerji verir. Yorgunluğu alır.

KOLAJEN deposudur. Cilt hücrelerini yeniler. Kırık ve çatlakları iyileştirir.

BEYİN dostudur. Hafızayı güçlendirir.

KAS ve kemikleri korur.

GÖZLERİ güçlendirir. Katarakt ve sarı noktayla savaşır.

KAN yapar.

