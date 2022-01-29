Katil trans yağ! Günde 5 gram bile tüketildiğinde kalp krizi riskini arttırıyor

1911'de hayatımıza giren trans yağ, birçok paketli gıda ürününde bulnuyor. Gıdanın raf ömrünü uzatıyor. Ucuz ve kolay elde edilebilir olduğundan, pek çok üründe yer alıyor.
FASTFOOD UYARISI
Ancak bu sinsi düşman, yılda 500 binden fazla insanın ölümüne yol açıyor. Özellikle de kalp krizi riskini artırıyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, trans yağların çocuk ve gençlerde ciddi tehlikeye yol açtığına değiniyor. Akdağ, şunları söylüyor: Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımı kalp krizi riskini yüzde 25 artırıyor. Fastfood türü gıdalarda trans yağ bol miktarda bulunuyor. Bu da özellikle çocuklarda hastalıkları tetikliyor. Bir avuç kızarmış patateste bulunan trans yağ oranı ise 8 gram.
CİPS DEĞIL ZEHİR
Doç. Dr. Akdağ, şöyle devam ediyor: Hazır çörek, çikolata, hamburger ve cipslerin hepsinde trans yağ bulunuyor. Obezitenin, şeker hastalığının, kolesterol yüksekliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi trans yağ kullanımı.Bunu ciddi bir şekilde azaltmamız lazım.