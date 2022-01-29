Katil trans yağ! Günde 5 gram bile tüketildiğinde kalp krizi riskini arttırıyor





HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN!

Kış aylarında hastalıklar kapıyı çalıyor. Dyt. Gökçe Bönce, güçlü bağışıklık için dengeli beslenmek gerektiğini söylüyor. "Fazla çaykahve tüketimi besinlerdeki vitamin-mineral emilimini engeller. Bunun yerine günde 2.5 litre su için" diyor.



HAFIZAYA ENGİNAR

Karaciğer dostu enginar, kolesterolü dengeler. Cinsel gücü artırır. Kansızlığı bitirir. Felç ve inme riskini azaltır. Alzheimer'dan korur.



DİYABETE BULGUR

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bulgur, safra taşı oluşumunu engeller. Kan şekerini dengeler. Diyabet riskini de azaltır.



KALP İÇİN ÇİTLETİN

Sohbetleri lezzetlendiren kabak çekirdeği, cilt hasarlarını giderir. Antioksidan etkisi ile karaciğeri güçlendirir. Kemik erimesini önler. Soğuk algınlığı ve gribe savaş açar. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

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