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    Katil trans yağ! Günde 5 gram bile tüketildiğinde kalp krizi riskini arttırıyor

    Her paketli gıdanın içinde yer alan trans yağ öldürüyor. Günde 5 gram bile tüketildiğinde kalp krizi riskini yüzde 25 artırıyor! İşte sizler için derlediğimiz 29 Ocak TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Katil trans yağ!

    1911'de hayatımıza giren trans yağ, birçok paketli gıda ürününde bulnuyor. Gıdanın raf ömrünü uzatıyor. Ucuz ve kolay elde edilebilir olduğundan, pek çok üründe yer alıyor.



    FASTFOOD UYARISI
    Ancak bu sinsi düşman, yılda 500 binden fazla insanın ölümüne yol açıyor. Özellikle de kalp krizi riskini artırıyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, trans yağların çocuk ve gençlerde ciddi tehlikeye yol açtığına değiniyor. Akdağ, şunları söylüyor: Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımı kalp krizi riskini yüzde 25 artırıyor. Fastfood türü gıdalarda trans yağ bol miktarda bulunuyor. Bu da özellikle çocuklarda hastalıkları tetikliyor. Bir avuç kızarmış patateste bulunan trans yağ oranı ise 8 gram.



    CİPS DEĞIL ZEHİR
    Doç. Dr. Akdağ, şöyle devam ediyor: Hazır çörek, çikolata, hamburger ve cipslerin hepsinde trans yağ bulunuyor. Obezitenin, şeker hastalığının, kolesterol yüksekliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi trans yağ kullanımı.Bunu ciddi bir şekilde azaltmamız lazım.



        ROMATİZMANIN İLACI KEKİK YAĞI
        Romatizma dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Tıbbi tedavinin yanında bitkisel yağlar da ağrıyı dindiriyor. Uzmanlar şunu tavsiye ediyor:
        KEKİK YAĞI: Romatizma ve eklem ağrılarını dindirir.
        NANE YAĞI: Sinirsel baş ağrılarını keser. Romatizma ağrılarını hafifletir.
        KARANFİL YAĞI: Diş ağrısını keser. Bedensel ağrıları da yok eder.
        PORTAKAL YAĞI: Spazm çözücüdür. Romatizma ağrılarını da dindirir.



        HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN!
        Kış aylarında hastalıklar kapıyı çalıyor. Dyt. Gökçe Bönce, güçlü bağışıklık için dengeli beslenmek gerektiğini söylüyor. "Fazla çaykahve tüketimi besinlerdeki vitamin-mineral emilimini engeller. Bunun yerine günde 2.5 litre su için" diyor.

        HAFIZAYA ENGİNAR
        Karaciğer dostu enginar, kolesterolü dengeler. Cinsel gücü artırır. Kansızlığı bitirir. Felç ve inme riskini azaltır. Alzheimer'dan korur.

        DİYABETE BULGUR
        Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bulgur, safra taşı oluşumunu engeller. Kan şekerini dengeler. Diyabet riskini de azaltır.

        KALP İÇİN ÇİTLETİN
        Sohbetleri lezzetlendiren kabak çekirdeği, cilt hasarlarını giderir. Antioksidan etkisi ile karaciğeri güçlendirir. Kemik erimesini önler. Soğuk algınlığı ve gribe savaş açar. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

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        Haberler Sağlık Katil trans yağ! Günde 5 gram bile tüketildiğinde kalp krizi riskini arttırıyor
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