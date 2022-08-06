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    Kaşıntı ve kızarıklığa neden olan egzamaya kozmetik ürünler ve deterjanlar destek oluyor

    Kaşıntı ve kızarıklığa neden olan egzama, özellikle kadınların kabusu oluyor. Kozmetik ürünler ve deterjanlar şikayeti artırıyor. Uzmanlar uyarıyor: Stres, bu hastalığın en büyük nedeni. Tedavi için vakit kaybetmeyin.

    Egzamanın kokusu çıktı

    Deride kızarıklık, şişme, kaşıntı, kepeklenme ve çatlaklar... Tüm bunlar en sık görülen cilt hastalıklarından egzamanın belirtileri arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Alpay, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.



    EGZAMA TÜRLERİ
    Egzamanın birden fazla çeşidi bulunuyor. Belirtileri ve tedavisi de türüne göre değişiyor. Dr. Ayşegül Alpay egzama türleri hakkında şu bilgileri veriyor...
    Atopik Egzama: Daha çok çocukluk yaşlarda ortaya çıkar ve zaman içinde tekrarlamalar gösterir. Alerjik bir yapıya sahip olanlarda sık görülür. Yaşla birlikte yüksek oranda azalma ve geçme gösterir.
    Kontakt Egzama: Egzamanın bu çeşidi alerjik olabilir. Alerjen maddelere örnek olarak kozmetik ürünleri, boyalar, temizlik maddeleri verilebilir. Bu tip egzamayı önlemek için alerjen maddelerle temasın kesilmesi gerekir. Diğer tip olan irritan kontakt dermatit sabun, kolonya, dezenfektan ve deterjan vb. irritan maddelerin özellikle soğuk hava nedeniyle bütünlüğü bozulmuş deriyi daha fazla tahriş etmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle daha çok el, yüz gibi dış havaya maruz kalan bölgelerde gözlenir. Kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli ve tekrarlayan şekilde de görülebilir.
    Seboreik Egzama (Yağlı Egzama): Temel nedeni cildin yağlı olmasından kaynaklıdır. Fakat mevsim değişimleri, stresin de etken olduğu kulak, saç derisi, göğüs bölgesi, burun kenarlarında görülür.
    Asteotatik Egzama: Cildin çok kuru olması nedeniyle oluşur. Kış aylarında daha sık görülür. Ciltte kuruluk, pullanma gözlemlenir ve ciltte çatlaklar oluşabilir.



    BACAKTA DA GÖRÜLÜR
    Staz Egzaması: Özellikle bacaklarda gözlenen varislere bağlı gelişen bir egzama çeşididir.
    Numuler Egzama: Genelde el, kol ve bacaklarda gözlenen para şeklinde olan tiptir.



        TEDAVİSİ MÜMKÜN
        Egzamanın çeşidi belirlendikten tedavi planlanıyor. Dr. Ayşegül Alpay, egzamadan korunmak veya hastalığı hafif geçirmek için alınması gereken önlemleri açıklıyor: Egzamalı noktayı kaşımamaya ve tahriş etmemeye dikkat edilmelidir. Banyoda ılık su kullanılmalıdır. Kış mevsiminde düzenli nemlendiriciler kullanılmalıdır. Stresten mümkün olduğunca kaçınılmalı, bol su içilmelidir.



        CİLDİ NEMLENDİRİN
        Egzama şikayetlerinin ortaya çıkmasının ardından mutlaka bir cildiye ya da dermatoloji uzmanına başvurulmak gerekiyor. Çeşitli kremlerle ve ilaçlarla lezyonların yok edilmesi için tedavi uygulanıyor. Cildin kuruyup çatlamasını önlemek ve hasar görmesini engellemek için cilt nemlendirici kremler ya da cildi güçlendirecek krem ve losyonlar tercih ediliyor.

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        Haberler Sağlık Kaşıntı ve kızarıklığa neden olan egzamaya kozmetik ürünler ve deterjanlar destek oluyor
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