Kaşıntı ve kızarıklığa neden olan egzamaya kozmetik ürünler ve deterjanlar destek oluyor





EGZAMA TÜRLERİ

Egzamanın birden fazla çeşidi bulunuyor. Belirtileri ve tedavisi de türüne göre değişiyor. Dr. Ayşegül Alpay egzama türleri hakkında şu bilgileri veriyor...

Atopik Egzama: Daha çok çocukluk yaşlarda ortaya çıkar ve zaman içinde tekrarlamalar gösterir. Alerjik bir yapıya sahip olanlarda sık görülür. Yaşla birlikte yüksek oranda azalma ve geçme gösterir.

Kontakt Egzama: Egzamanın bu çeşidi alerjik olabilir. Alerjen maddelere örnek olarak kozmetik ürünleri, boyalar, temizlik maddeleri verilebilir. Bu tip egzamayı önlemek için alerjen maddelerle temasın kesilmesi gerekir. Diğer tip olan irritan kontakt dermatit sabun, kolonya, dezenfektan ve deterjan vb. irritan maddelerin özellikle soğuk hava nedeniyle bütünlüğü bozulmuş deriyi daha fazla tahriş etmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle daha çok el, yüz gibi dış havaya maruz kalan bölgelerde gözlenir. Kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli ve tekrarlayan şekilde de görülebilir.

Seboreik Egzama (Yağlı Egzama): Temel nedeni cildin yağlı olmasından kaynaklıdır. Fakat mevsim değişimleri, stresin de etken olduğu kulak, saç derisi, göğüs bölgesi, burun kenarlarında görülür.

Asteotatik Egzama: Cildin çok kuru olması nedeniyle oluşur. Kış aylarında daha sık görülür. Ciltte kuruluk, pullanma gözlemlenir ve ciltte çatlaklar oluşabilir.