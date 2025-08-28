PODCAST CANLI YAYIN
Kasık fıtığını hafife almayın: Erken ameliyatla ölümcül riskler önleniyor

Başlangıçta hafif bir şişlik ve rahatsızlık hissiyle kendini belli eden kasık fıtığı, tedavi edilmediğinde bağırsak delinmesi ve karın içi enfeksiyon gibi ölümcül tablolara yol açabiliyor. Uzmanlar, fıtık boyutu artmadan yapılacak planlı cerrahinin hem iyileşme süresini kısalttığını hem de nüks riskini azalttığını vurguluyor. Özellikle laparoskopik (kapalı) yöntem, daha az ağrı ve hızlı işe dönüş imkânı sunuyor.

Fıtık boyutu artmadan ve sıkışmadan yapılacak planlı cerrahi iyileşme süresini kısaltır, nüks riskini azaltır. Karın duvarındaki zayıf bir noktadan çıkan kasık fıtığı, başlangıçta hafif şişlik ve rahatsızlık hissiyle kendini belli edebiliyor. Ancak ilerleyen aşamalarda bu masum başlangıç, bağırsak delinmesi ve karın içi enfeksiyon gibi ölümcül tablolara yol açabiliyor. Dünya genelinde yılda 20 milyondan fazla, ABD'de ise 700 binden fazla karın duvarı fıtığı ameliyatı yapılıyor. Risk faktörleri arasında ağır işlerde çalışma, kontrolsüz spor ve bazı kronik hastalıklar yer alıyor.

BELİRTİLER SİNSİ OLABİLİR
Kasık fıtığı belirtileri çok hafif ve silik bulgulardan oldukça şiddetli bulgulara kadar değişkenlik gösterebildiği gibi hiç belirti görülmediği durumlar da söz konusu olabiliyor. Kasık fıtıklarının önemli bir kısmı rutin hekim muayenesinde tesadüfen saptanıyor. Karın içerisindeki organlardan ince bağırsaklar, kalın bağırsak, idrar kesesi (mesane), karındaki yağ dokuları, nadiren apendiks ve kadın hastalarda yumurtalık, kasık fıtığından sarkabilir. Erken bulgular; kasık bölgesinde ıkınma, ayağa kalkma, öksürme ile belirginleşen şişlik, hafif ağrı olabileceği gibi, ilerleyen aşamalarda sarkan organın fıtık içerisinde sıkışmasına bağlı olarak kasıkta belirginleşen şişliğin geçmemesi, bu şişlik üzerinde şiddetli ağrı ve kızarıklık, bulantıkusma, karında yaygın şişlik, ateş, idrar yaparken ağrı ve idrarı tam boşaltamama hissi gibi acil müdahale gerektiren bulgular da gelişebilmektedir.

KAPALI YÖNTEM HIZLI İYİLEŞME SAĞLIYOR
Tedavide kapalı (laparoskopik) yöntemle 3 küçük kesiden girilerek yapılan onarım, ağrının daha az olması, iyileşmenin hızlı gerçekleşmesi ve işe dönüş süresinin kısalması gibi avantajlar sağlar. Ameliyat sonrası 1 gün hastanede kalınır, hafif işlere 1 haftada, tam aktiviteye 6-8 haftada dönülür. Ameliyat olan hastalarda tüm teknikler dahil edildiğinde nüks oranı yüzde 1 ile 10 arasında değişiyor. Ancak modern sentetik yama teknikleriyle bu oran çok daha düşüyor. Nükslerin yarısından fazlası ise ameliyat sonrasında ilk 3 yılda görülüyor.

