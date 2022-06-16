Karanfil çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Karanfil çayı ne işe yarar?

Karanfil Çayı Nasıl Yapılır?

Karanfil çayı yapımı karanfil tanelerinin kaynatılmasıyla gerçekleşir. Çayın içine farklı besin maddeleri de koyulabilir. Çeşitli bitkilerin bir arada olduğu karışık çay için de tatlandırıcı özelliktedir. Kaynatılan karanfil çayı içilmek için bekletilir. Hazır hale geldiğinde tadını verir.

Karanfil Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Karanfil çayı tüketimi günde iki defa yapılabilir. Vücut için olumlu etkileri olan çay günün herhangi vaktinde içilebilir. Gece içildiğinde zihin rahatlar. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için uyku getirir. Rahatlayan beyin daha kısa sürede uykuya dalar.