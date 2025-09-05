Karaciğer yetmezliğine karşı uzmanlardan besin önerisi: Karaciğeri temizleyen 11 doğal mucize

Karaciğer yetmezliği, genellikle karaciğerin büyük bir bölümünün geri dönüşümsüz hasara uğraması ile ortaya çıkıyor. Karaciğerin gerekli ve yeterli işlevini yerine getirememesi ile sonuçlanıyor. Hayatı tehdit ediyor. Bu nedenle acil tıbbi destek gerektirir. Karaciğer yetmezliğinin pek çok sebebi bulunuyor.

Bunlardan birini de yanlış diyet, diğerini kafasına göre kulaktan duyma yöntemlerle kilo vermek oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen ise karaciğeri temizleyen harika besinleri sıralıyor: Kırmızı pancar, alıç, karadut, greyfurt, limon kabuğu ve kendisi, sarımsak, enginar, avokado, ananas, zerdeçal ve murt meyvesi...