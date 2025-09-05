PODCAST CANLI YAYIN
Karaciğer yetmezliğine karşı uzmanlardan besin önerisi: Karaciğeri temizleyen 11 doğal mucize

Yanlış diyet ve kulaktan dolma kilo verme yöntemleri karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, karaciğeri koruyan ve temizleyen kırmızı pancar, alıç, karadut, greyfurt, sarımsak, enginar, avokado, ananas, zerdeçal gibi 11 besini sıraladı.

Karaciğer yetmezliği, genellikle karaciğerin büyük bir bölümünün geri dönüşümsüz hasara uğraması ile ortaya çıkıyor. Karaciğerin gerekli ve yeterli işlevini yerine getirememesi ile sonuçlanıyor. Hayatı tehdit ediyor. Bu nedenle acil tıbbi destek gerektirir. Karaciğer yetmezliğinin pek çok sebebi bulunuyor.

Bunlardan birini de yanlış diyet, diğerini kafasına göre kulaktan duyma yöntemlerle kilo vermek oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen ise karaciğeri temizleyen harika besinleri sıralıyor: Kırmızı pancar, alıç, karadut, greyfurt, limon kabuğu ve kendisi, sarımsak, enginar, avokado, ananas, zerdeçal ve murt meyvesi...

