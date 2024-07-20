Karaciğer yağlanmasına aman dikkat! Siroz ve kansere yol açabilir

Dünya genelinde hızla artan karaciğer yağlanması, modern yaşam tarzının bir sonucu olarak toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Kötü beslenme alışkanlıkları, sedanter yaşam tarzı ve bazı hastalıklar nedeniyle oluşabilen karaciğer yağlanması basit düzeyde kalabildiği gibi, yapılan çalışmalarda sirozun da en sık nedeni olarak gösteriliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Karakaya, karaciğer yağlanmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

OBEZİTEYE DİKKAT

Karaciğer yağlanması, fazla kilonun ve yağın karaciğerdeki yansımasıdır. Nedenler arasında alkol önemli bir faktör olmakla birlikte alkol dışı karaciğer yağlanması çok daha fazla izlenmektedir. Alkol dışı karaciğer yağlanması olan hastalarda çoğunlukla; yanlış beslenme, insülin direnci, obezite ve trigliserit yüksekliği görülmektedir. Bu çok sayıda hastalık çağımızın maalesef önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmakta ve 'metabolik sendrom' olarak adlandırılmaktadır. Alkol dışı karaciğer yağlanması olan hastalarda bir diğer önemli problem ise hareketsiz ve sedanter yaşam tarzıdır. Karaciğer yağlanmasında yanlış beslenmeyi biraz açacak olursak, karbonhidrattan zengin beslenme, şekerli ve işlenmiş gıdalar karaciğer yağlanması gelişimine neden olmaktadır.

EN AZ 30 DAKİKA EGZERSİZ

Karaciğer yağlanması çoğu zaman belirti vermez. Genellikle başka bir sebeple yapılan kan tetkikleri ve ultrasonografi ile tespit edilir. Bazı hastalarda sağ üst kadranda dolgunluk hissi ve ağrı, yorgunluk, halsizlik, kaşıntı ve efor kapasitesinde azalma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İlerlemiş vakalarda siroz bulguları görülür. Karaciğer yağlanması ile sıklıkla birlikte görülebilen şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliği tedavi edilerek kontrol altında tutulmalıdır. Karaciğer yağlanmasını önlemek için fazla kiloların verilmesi

karbonhidrattan fakir beslenme ve basit şeker ihtiva eden gıdalardan uzak durulmasıdır. Beraberinde haftada en az 5 gün süre ile günde en az 30 dakika egzersiz önerilmektedir.

YENİ TEDAVİ YOLDA

Karaciğer yağlanmasının tedavisi için tüm dünyada birçok ilaç ve molekül ile çalışma yapılmaktadır. Ancak birçok ilacın gerçek yaşam verileri yağlanmada istenilen etkiyi gösterememektedir. FDA tarafında yeni onaylanan resmetirom içerikli tedavisi hem karaciğerdeki yağlanmada gerilemeye hem de karaciğerde yağlanmaya bağlı oluşan hasarlanmada iyileşme sağlamaktadır. Ülkemizde gelecekte tedavinin uygulanabileceği öngörülüyor.