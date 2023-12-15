Karaciğer yağlanması sağlığı tehdit ediyor: İşte bu rahatsızlığı önlenmesi için yapılması gerekenler

Alkol tüketimi, obezite, diyabet, kolesterol yüksekliği, Hepatit B ve C gibi karaciğer hastalıklarıyla kullanılan ilaçlar... Tüm bunlar karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Siroza hatta karaciğer yetmezliğine kadar gidecek olan sürecin başlangıcını oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, karaciğer yağlanmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e anlatıyor:

GÖBEĞE DİKKAT Karaciğer yağlanmasının en önemli nedenini sağlıksız beslenme tarzı oluşturur. Fruktozdan zengin mısır şurubundan imal edilmiş yiyecek ve içecekler, işlenmiş ve trans yağlardan zengin bir diyet ve aşırı kalori alımı önce göbek bölgesinde ve ardından karaciğerde yağlanmaya neden olur.





VÜCUDUN TOKSİN YÜKÜNÜ ARTIRIR

Karaciğer yağlanmasıyla ilgili ikinci problem vücudun detoks sisteminin iyi çalışmamasıdır. Çünkü yağlı karaciğer bedeni toksinlerden temizleme işini aksatır. Bu durumda vücut yeterince güçlü detoks yapamaz hale gelir.

Bu da toksin yükünüzün artması, kilo almanızın kolaylaşması, mitokondrilerinizin yani bedeninizin yorgun düşmesi anlamına gelir. Karaciğeriniz yağlıysa, bu sorun sizin gizli şeker hastası yani diyabet adayı olduğunuz anlamına gelir. Alkol dışı karaciğer yağlanması olan hastaların %50-100'ü obezdir. Yine Tip II diyabetli hastaların %50'sinde karaciğer yağlanması vardır. Alkol dışı karaciğer yağlanması olanların %20-80'inde kolesterol ve trigliserid yüksekliği, HDL (iyi kolesterol) düşüklüğü söz konusudur. Karaciğer yağlanması olan kişilerin büyük çoğunluğunda insülin direnci vardır.

AŞIRI KARBONHİDRATLI YİYECEK TÜKETME

Karaciğer yağlanmasından korunmak için alkol kullanma, spor yap, kilo ver, liften zengin sebze ve meyve ile beslen. Hindiba, soğan, sarımsak, kuşkonmaz özellikle de enginar ye, yağlı et yeme, aşırı karbonhidrat ve şeker tüketme, marketlerdeki hazır yiyeceklerden uzak dur.