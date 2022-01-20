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    Kansızlığa kula verin! Dikkat demir eksikliği, doku ve organlara zarar veriyor

    Kansızlığa yol açan demir eksikliği, doku ve organlara zarar veriyor. Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, kulak çınlaması ve el-ayaklarda uyuşma hissiyle belirti verdiğini söylüyor.

    Kansızlığa kulak verin

    Demir eksikliği dünyada en sık görülen anemi yani kansızlık türü olarak biliniyor. Dünyada kadınların %35'inde, erkeklerin %20'sinde ve hamilelerin %50'sinde kansızlık görülüyor. Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, ferritin eksikliği ve tedavisi konusunda bilgiler veriyor:



    FERRİTİN DEMİR DEPOSU
    Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerine rengini veren oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir proteindir. Demir de hemoglobinin temel yapısına giren bir elementtir ve akciğerden alınan oksijenin hemoglobine bağlanarak dokulara aktarılmasında büyük önem taşır. Beslenme yolu ile alınan besinlerden vücuda demir minerali girişi gerçekleşir. Ferritin, demiri vücutta depolayan ve salınımını kontrol eden bir protein kompleksidir.



    YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİR
    Ferritin eksikliği, vücutta bulunan demir deposu seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Normal ferritin değeri, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Kadınlarda erkeklere göre aylık adet kanamaları nedeni ile kısmi olarak daha düşük olarak tespit edilir. Ferritin eksikliği, vücutta demir eksikliği olduğunu gösterir. Demirin vücutta yeterli miktarda bulunmaması ile kırmızı kan hücrelerinin doku ve organlara taşıdığı oksijen miktarı azalır. Buna bağlı olarak doku ve organların yeterince oksijenlenememesi sonucu işleyişleri bozulur. Ferritin düşüklüğü az ya da orta miktarda ise herhangi bir belirti göstermeyebilir.



        TEDAVİYİ YARIM BIRAKMAYIN
        Tedavide tablet, şurup ya da damardan demir takviyeleri planlanabilir. Tedavi sürecinin yakından takibi ve yarıda kesilmemesi oldukça önemlidir. Ortalama 3-6 ay kadar süre ile tedaviye devam etmek gerekmektedir. Tedaviyi yarıda kesmek tekrarlayan demir eksikliğine neden olabilmektedir. Medikal tedavinin yanı sıra hastanın beslenmesi de demir eksikliğine göre planlanmalıdır.



        20 BELİRTİYE DİKKAT
        Halsizlik ve yorgunluk.
        Sabahları uyanmakta zorluk ve sürekli uyku hali.
        İştahsızlık.
        Baş ağrısı.
        Baş dönmesi.
        Kulak çınlaması.
        Üşüme hissi.
        Unutkanlık, sinirlilik.
        Enerji kaybı.
        Konsantrasyon ve odaklanma problemleri.
        Saç dökülmesi.
        Tırnaklarda kırılma ve çizgili görünüm.
        Kaşıntı.
        Cilt renginde, gözlerde solukluk ve sarılık.
        Eklem ve kas ağrıları.
        Huzursuz bacak sendromu.
        El ve ayaklarda uyuşma hissi.
        Toprak ve kireç yeme isteği.
        Cinsel isteksizlik.
        Kilo vermekte güçlük.

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