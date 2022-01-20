Kansızlığa kula verin! Dikkat demir eksikliği, doku ve organlara zarar veriyor

Demir eksikliği dünyada en sık görülen anemi yani kansızlık türü olarak biliniyor. Dünyada kadınların %35'inde, erkeklerin %20'sinde ve hamilelerin %50'sinde kansızlık görülüyor. Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, ferritin eksikliği ve tedavisi konusunda bilgiler veriyor:
FERRİTİN DEMİR DEPOSU
Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerine rengini veren oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir proteindir. Demir de hemoglobinin temel yapısına giren bir elementtir ve akciğerden alınan oksijenin hemoglobine bağlanarak dokulara aktarılmasında büyük önem taşır. Beslenme yolu ile alınan besinlerden vücuda demir minerali girişi gerçekleşir. Ferritin, demiri vücutta depolayan ve salınımını kontrol eden bir protein kompleksidir.
YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİR
Ferritin eksikliği, vücutta bulunan demir deposu seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Normal ferritin değeri, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Kadınlarda erkeklere göre aylık adet kanamaları nedeni ile kısmi olarak daha düşük olarak tespit edilir. Ferritin eksikliği, vücutta demir eksikliği olduğunu gösterir. Demirin vücutta yeterli miktarda bulunmaması ile kırmızı kan hücrelerinin doku ve organlara taşıdığı oksijen miktarı azalır. Buna bağlı olarak doku ve organların yeterince oksijenlenememesi sonucu işleyişleri bozulur. Ferritin düşüklüğü az ya da orta miktarda ise herhangi bir belirti göstermeyebilir.