Kansızlığa kula verin! Dikkat demir eksikliği, doku ve organlara zarar veriyor





YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİR

Ferritin eksikliği, vücutta bulunan demir deposu seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Normal ferritin değeri, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Kadınlarda erkeklere göre aylık adet kanamaları nedeni ile kısmi olarak daha düşük olarak tespit edilir. Ferritin eksikliği, vücutta demir eksikliği olduğunu gösterir. Demirin vücutta yeterli miktarda bulunmaması ile kırmızı kan hücrelerinin doku ve organlara taşıdığı oksijen miktarı azalır. Buna bağlı olarak doku ve organların yeterince oksijenlenememesi sonucu işleyişleri bozulur. Ferritin düşüklüğü az ya da orta miktarda ise herhangi bir belirti göstermeyebilir.