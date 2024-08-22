Kanserin izi ağrıda gizli

Jinekolojik kanserler gittikçe artıyor. Doç. Dr. Veysel Şal, kadınlarda ciddi hastalıkların sinyali olabilecek belirtiler bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle 9 önemli belirtinin kanserin habercisi olduğunu kaydediyor. Şu hayati uyarıları yapıyor:

Ağrılı adet görme: Adet sancısı kramp tarzında, bele ve kasıklara, bazen de bacaklara vurabilen bir ağrıdır. Sebebi genellikle hormonal nedenlerdir. İlk dönemlerde olmayan, sonradan ortaya çıkan ve şiddeti giderek artan ağrılarda ise altta yatan bir patoloji söz konusudur. Bu duruma daha çok endometriozis, miyom, over kistleri, rahim ağzında darlık, çevre organlarda ve/veya rahim-yumurtalık tüplerde enfeksiyon, rahim ve/veya rahim ağzı tümörleri neden olmaktadır.

Adet düzensizliği ve ara kanama: Adet düzensizliğinin ve ara kanamanın sebebi genellikle hormonal değişikliklerdir. Ancak bazen altta yatan miyom, polip, kanser gibi sebepler de olabilmektedir.

Kasık ağrısı: Jinekolojik ve jinekolojik olmayan nedenler kasık ağrısına sebep olabilir. Kadın doğum açısından enfeksiyonlar, miyom, yumurtalık kistleri, kanserler; jinekolojik olmayan sebepler ise idrar yolu ve/veya barsak enfeksiyonları, bu organların iyi veya kötü huylu tümörleridir. Geçmeyen ve giderek artış gösteren ağrı şikâyeti dikkate alınmalıdır.

Menopoz sonrası kanama: Menopoz sonrası kanama hastayı acilen jinekolojik muayeneye getirmesi gereken bir durumdur. Çoğu jinekolojik kanserler menopoz sonrası dönemde daha sık görülmektedir. Özellikle bu şikâyeti olan kadınlarda rahim içi kanserinin dışlanması gerekmektedir. Bunun için endometrial biyopsi mutlaka yapılmalı ve diğer nedenler araştırılmalıdır.

İdrar kaçırma: Daha çok menopoz sonrası dönemde görülmesine rağmen zor ve çok doğum yapmış kadınlarda daha erken yaşlarda da görülebilmektedir. Birden fazla tipi vardır ve sebepleri değişkenlik göstermektedir. Ameliyat gerektiren veya ilaç tedavisiyle şikâyetleri gerileyen hastalar söz konusudur. Ayrıntılı değerlendirmeyle kime ameliyat, kime ilaç tedavisi verileceği ortaya konmalıdır.



Tüylenme: Özellikle yaş olarak üreme döneminde olan hastalarda tüylenme daha çok yumurtalıklardan bazen de böbrek üstü bezinden kaynaklanmaktadır. Bu yaş dönemi dışında olan kadınlarda özellikle tüylenmeye ek olarak ses kalınlaşması, erkek tipi saç dökülmesi, klitoromegali gibi başka bulgular da varsa yumurtalık tümörlerinin araştırılması çok önemlidir. Bu şikayeti olan her kadın mutlaka kadın doğum uzmanına gitmeli ve detaylı muayene olmalı.



İlişki sonrası kanama: Bu durumda acil jinekolojik muayene şarttır. Genellikle rahim ağzında (serviks) ve/veya rahim içi olan patolojik durumlarda ilişki sonrası kanama olmaktadır. Özellikle rahim ağzı ve rahim içi kanserinin dışlanması önemlidir. Bunun dışında polip, rahim ağzı enfeksiyonu, miyom, adenomyozis gibi durumlar da araştırılmalıdır.



Sık idrara çıkma: Bu duruma en sık neden idrar yolu enfeksiyonları, daha nadir olarak vajinal enfeksiyonlar ve idrar kesesine baskı yapan kitlelerdir. Bu semptom varlığında jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılmalı, jinekolojik nedenler araştırılmalıdır.



Karın şişliği ve ağrı: Karın şişliği ileri evre yumurtalık kanserinin tipik bir bulgusudur. Bunun dışında ileri evre rahim içi kanserinde, bağırsak problemlerinde (kanser ve/ veya kanser dışı), karaciğer rahatsızlıklarında ve kalp yetmezliğinde de gelişebilmektedir.