Kanseri erken yakalayın: Uzmanı meme kanserinde başvurulması gereken yöntemleri sıraladı!

Araştırmalara göre erken teşhis edilen meme kanserinin tedavi şansı artıyor. Meme Kliniği Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Taşkın, hangi yaşta hangi yöntemlere başvurulması gerektiğini açıklıyor...
20 YAŞINDA MUAYENE: 20 yaşından sonra ayda bir kez adet döneminin bittiği hafta her kadının meme muayenesi yapması önerilir.
25 YAŞINDA DOKTORA: Hiçbir şikayet olmasa da yılda bir kez meme muayenesi yaptırması gerekir.
30 YAŞINA GELMEDEN ULTRASONOGRAFİ: 30 yaş altı genç kadınlarda, meme yakınması olduğunda meme ultrasonografisinin yapılması gerekir.
35 YAŞINDAN İTİBAREN MRG: Meme kanserini saptamada en duyarlı yöntem olan MRG'yi 35 yaşından itibaren yaptırmak gerekir.
40 YAŞINDAN İTİBAREN MAMOGRAFİ: Yılda bir kez tarama mamografisi yaptırılması, hastalığın erken tespitini sağlar.
SAKIZ ÇIĞNE ÇÜRÜĞÜ ÖNLE
Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Diş Hekimi Ayça Tarakçı, sert, yapışkan ve kolay erimeyen yoğun karbonhidratların çürük oluşturduğunu söylüyor. Sert, lifli ve kokulu yiyeceklerin ise çürüğe savaş açtığını belirtiyor. "Besinlerin kurutularak tüketilmesi çürük oluşturma potansiyelleri arttıran bir faktördür. Örneğin taze incir daha az çürük oluşturuyorken, kuru incir oldukça yüksek bir çürük oluşturma özelliğine sahiptir" uyarısında bulunuyor. "Sakız çiğnemek de diş çürüğünden korunma yolları arasında yer alır. Sakız çiğnemek, tükürük akış hızını artırdığından yıkama özelliği ile çürükten korunmayı sağlar" bilgisini veriyor.