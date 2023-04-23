Kanseri erken yakalayın: Uzmanı meme kanserinde başvurulması gereken yöntemleri sıraladı!





20 YAŞINDA MUAYENE: 20 yaşından sonra ayda bir kez adet döneminin bittiği hafta her kadının meme muayenesi yapması önerilir.

25 YAŞINDA DOKTORA: Hiçbir şikayet olmasa da yılda bir kez meme muayenesi yaptırması gerekir.

30 YAŞINA GELMEDEN ULTRASONOGRAFİ: 30 yaş altı genç kadınlarda, meme yakınması olduğunda meme ultrasonografisinin yapılması gerekir.

35 YAŞINDAN İTİBAREN MRG: Meme kanserini saptamada en duyarlı yöntem olan MRG'yi 35 yaşından itibaren yaptırmak gerekir.

40 YAŞINDAN İTİBAREN MAMOGRAFİ: Yılda bir kez tarama mamografisi yaptırılması, hastalığın erken tespitini sağlar.