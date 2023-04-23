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    Kanseri erken yakalayın: Uzmanı meme kanserinde başvurulması gereken yöntemleri sıraladı!

    Meme kanseri, kadınların kabusu oluyor. Erken yaşta alınacak tedbirler hastalığın erken tespit edilmesini sağlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli sağlık haberleri...

    Kanseri erken yakalayın

    Araştırmalara göre erken teşhis edilen meme kanserinin tedavi şansı artıyor. Meme Kliniği Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Taşkın, hangi yaşta hangi yöntemlere başvurulması gerektiğini açıklıyor...



    20 YAŞINDA MUAYENE: 20 yaşından sonra ayda bir kez adet döneminin bittiği hafta her kadının meme muayenesi yapması önerilir.
    25 YAŞINDA DOKTORA: Hiçbir şikayet olmasa da yılda bir kez meme muayenesi yaptırması gerekir.
    30 YAŞINA GELMEDEN ULTRASONOGRAFİ: 30 yaş altı genç kadınlarda, meme yakınması olduğunda meme ultrasonografisinin yapılması gerekir.
    35 YAŞINDAN İTİBAREN MRG: Meme kanserini saptamada en duyarlı yöntem olan MRG'yi 35 yaşından itibaren yaptırmak gerekir.
    40 YAŞINDAN İTİBAREN MAMOGRAFİ: Yılda bir kez tarama mamografisi yaptırılması, hastalığın erken tespitini sağlar.


    SAKIZ ÇIĞNE ÇÜRÜĞÜ ÖNLE
    Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Diş Hekimi Ayça Tarakçı, sert, yapışkan ve kolay erimeyen yoğun karbonhidratların çürük oluşturduğunu söylüyor. Sert, lifli ve kokulu yiyeceklerin ise çürüğe savaş açtığını belirtiyor. "Besinlerin kurutularak tüketilmesi çürük oluşturma potansiyelleri arttıran bir faktördür. Örneğin taze incir daha az çürük oluşturuyorken, kuru incir oldukça yüksek bir çürük oluşturma özelliğine sahiptir" uyarısında bulunuyor. "Sakız çiğnemek de diş çürüğünden korunma yolları arasında yer alır. Sakız çiğnemek, tükürük akış hızını artırdığından yıkama özelliği ile çürükten korunmayı sağlar" bilgisini veriyor.



        KOLESTEROLE BİR ÇAY SÖYLE
        -KÖTÜ huylu yüksek kolesterol tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kalp krizi ve inmeye neden olabiliyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kolesterolü düşürmenin sırrını açıklıyor:
        - YULAF: Lif içerir. Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.
        - MEYVE: Özellikle narenciye grubu meyveler kolesterolü vücuttan uzaklaştırır. Kalbi korur.
        - ÇAY: İçerdiği flavonoidler, kan damarlarını rahatlatır. Böylece kolesterolü dengeler.


        ÇİLEK MUCİZESİ
        Baharın gelmesiyle tezgahlarda yerini alan çilek, kokusuyla mest ediyor! Mucize meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
        Romatizma hastalığına iyi gelir.
        Tansiyonu düşürür.
        İdrar söktürücüdür.
        Bağırsak kurtlarını döker.
        Karaciğeri güçlendirir.
        Diş etlerini korur ve güçlendirir.



        KEMİKLERE BAL ETKİSİ
        Ağızları tatlandıran bal, kansızlığı bitirir. Sindirimi düzenler. Kabızlığı önler. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Tok tutar. Eklem ve kemik sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kuru öksürüğü bitirir.



            KALPLER İÇİN HAŞHAŞ
            Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler. Demir eksikliğini bitirir. Meme kanserinden korur.



            BÖBREKLERE ISIRGAN OTU
            Bağırsak florasını destekleyen ısırgan otu, mesane ve böbreklerde taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kalp hastalıklarına karşı korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir.

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            Haberler Sağlık Kanseri erken yakalayın: Uzmanı meme kanserinde başvurulması gereken yöntemleri sıraladı!
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