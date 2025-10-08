Kanseri engellemek için genetik testleri seçin

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, kanserle mücadelede geleneksel tedavi yaklaşımlarının artık yerini hastanın genetik yapısına göre şekillenen, kişiye özel stratejilere bıraktığını söylüyor. Topçu, "Kanser sadece hangi organdan çıktığıyla değil, hücredeki genetik mutasyonlarla da tanımlanıyor. Bu mutasyonları tespit etmek, hücresel düzeyde özgü tedavi seçmemize olanak sağlıyor. Akciğer, meme, prostat, over gibi kanser türlerinde genetik testlerin kullanımı yaygınlaşıyor. Bu testler sayesinde bazı mutasyonlar tespit edilirse, hastalara ağızdan alınan ilaçlarla uzun süreli kontrol sağlanabiliyor" diyor.