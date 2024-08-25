Kansere karşı kalkan oluşturuyor, kolesterolü muma çeviriyor! Duyan tabak tabak tüketecek

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Sağlık uzmanları, bu besinin günlük tüketimiyle birlikte kanser riskinin azaltılabileceğini ve kolesterol seviyelerinin dengede tutulabileceğini belirtiyor. İçeriğindeki zengin vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde bu yiyecek, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

2022 yılında, Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Michael D. Miller, semizotunun yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırabileceğini ifade etti.