Kansere kalkan yeşil çay! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı hayatın bir parçası olarak tercih edilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendirir. Obeziteyi engeller. Kansere karşı koruyucu olur. Kan şekerini düzenler.

Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söylüyor. Akgül, kimlerin yeşil çayı dikkatle içmesi gerektiğine de değinerek, "Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler; panik bozukluğu olanlar yeşil çayı hekime danışarak tüketmeli" diyor.