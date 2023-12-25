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Kansere kalkan yeşil çay! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı hayatın bir parçası olarak tercih edilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendirir. İşte sizler için derlediğimiz 25 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Kansere kalkan yeşil çay! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı hayatın bir parçası olarak tercih edilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklığı güçlendirir. Obeziteyi engeller. Kansere karşı koruyucu olur. Kan şekerini düzenler.

Bir fincan yeşil çayın (250 ml) 50-100 mg kateşinler ve 30-40 gr kafein içerdiğini belirten Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliğinin, yeşil çayın biyoaktif bileşenlerini etkileyebildiğini ve "günde 3 fincanın üzerinde" içilmemesi gerektiğini söylüyor. Akgül, kimlerin yeşil çayı dikkatle içmesi gerektiğine de değinerek, "Kardiyovasküler hastalığı olanlar, böbrek hastaları ve tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler; panik bozukluğu olanlar yeşil çayı hekime danışarak tüketmeli" diyor.



'BALIK'LAMA SAĞLIK
Havaların soğumasıyla sofraları şenlendiren birbirinden lezzetli balıklar, şifa dağıtıyor. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara, balığın faydalarını sıralıyor:
Balıktaki Omega-3, kanser hastaları üzerinde direkt tedavi edici etkiye sahiptir.
Bağırsak sağlığını korur.
Astım hastalığına karşı koruma sağlar.
Balığın içerdiği DHA göz sağlığını korur. Retinayı güçlendirir.
Balık tüketmek, kanın pıhtılaşma riskini azaltır. İyi kolesterolü yükseltir.
Düzenli balık tüketimi, kan basıncını dengeler.
Beyin sağlığını güçlendiren balık, demansı önler.

KEMİKLERE ÇÖREKOTU
Börekleri süsleyen çörekotu, bağışıklığı güçlendirir. Meme, mesane, mide ve kemik kanserinden korur. Kan şekerini düşürür.

EGZAMAYA ADAÇAYI
Sakinleştirici etkisi ile bilinen adaçayı, hafızayı güçlendirir. Egzama ve sedef hastalığına birebirdir.

DÖKÜLMEYE KARŞI TAHİN
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini engeller.

ROMATİZMAYA SUSAM
Bağışıklığı güçlendirir. Kalbi korur. Romatizma ağrılarını giderir. Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

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