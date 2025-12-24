Kanserden mucize dönüş! 13 yaşındaki Alyssa yeni tedaviyle hayata tutundu

Leicester'lı Alyssa Tapley, Mayıs 2021'de acı bir haberle sarsıldı. Ailesinin sıradan soğuk algınlığı ve yorgunluk sandığı günlerde kan kanseri olduğunu öğrenen 13 yaşındaki Tapley için tek seçeneğinin palyatif tedavi olduğu söylendi. Ancak o günlerde Tapley ailesine yeni bir tedavi önerildi. Sağlıklı bağışıklık hücrelerine yapışan kanseri bulup yok etmek üzere yeniden programlayan bir terapi olan BE-CAR7 anlatıldı. Aile bu tedaviyi kabul etti.

Tedaviyi almasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra Alyssa şimdi 16 yaşında ve tamamen kanserden kurtuldu. Normal ahyatına geri dönen Alyssa, lösemi olanların da umudu haline geldi. Alyssa'nın babası James Tapley, "Umudumuzu kaybettiğimiz anlar oldu. Elbette kızımıza bunu belli etmedik. Ancak bu yeni tedavi yöntemi bize söylendiğinde dünyalar bizim oldu. Bir anda inancımız çoğaldı. Bugün aile olarak çok mutluyuz. Diğer bir mutluluğumuz ise lösemi hastası yüz binlerce kişi için bu tedavinin olması" dedi.



TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Geleneksel CAR T-hücre tedavisi, hastanın kendi T hücrelerini alır, laboratuvarda kimerik antijen reseptörleri adı verilen özel proteinlerle değiştirir ve ardından kanseri avlamak için tekrar kan dolaşımına verir. İşte bu sayede diğer hücreler zarar görmeden lösemi tedavi ediliyor.