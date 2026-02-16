Kanser tedavisinde erken teşhis hayat kurtarır

Kadınlarda görülen bazı hastalıklar, erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Meme kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri en sık rastlanan ve ölüm riski yüksek hastalıklar arasında yer alıyor. Op. Dr. Gökhan Işıldak, düzenli kontrollerin ve farkındalığın hayat kurtardığını vurguluyor. Şu uyarıları yapıyor:

KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

Kadınlar, kendi kendine meme muayenesini düzenli olarak yapmalı ve yılda bir kez mamografi çektirmeli. Rahim ağzı kanseri için Pap testi, yumurtalık sorunlarını takip için ultrason kontrolleri önem taşıyor. Bu sayede hastalıklar erken evrede yakalanabiliyor ve tedavi şansı artıyor.

HORMONAL SORUNLAR DA ÖNEMLİ

Polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis ve tiroid hastalıkları kadın sağlığını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hormonal rahatsızlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Adet düzensizlikleri, kilo problemleri ve kısırlığa neden olabilirken; endometriozis şiddetli ağrı ve kısırlık riskini artırıyor. Tiroid sorunları ise yorgunluk, kilo değişiklikleri ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

MENOPOZ VE OSTEOPOROZ RİSKİ

Menopoz sonrası dönemde kemik erimesi (osteoporoz) riski artıyor. Uzmanlar, kalsiyum ve D vitamini takviyesi ile düzenli egzersiz yapmanın kemik sağlığını koruduğunu belirtiyor. Dr. Işıldak da kadınların sağlıklarını ertelememesi gerektiğini söylüyor. Şu ifadeleri kullanıyor: Belirtiler ortaya çıkmadan kontrollerinizi yaptırın. Erken teşhis hayat kurtarır. Düzenli taramalar ve yaşam tarzı değişiklikleri hem yaşam kalitesini artırıyor hem de ölüm riskini ciddi şekilde azaltıyor.

Haber: Meltem Akgenç