Kanser sessiz geliyor: Uzmanı baş ve boyun kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor

ŞİŞLİKLERLE SİNYAL VERMEKTEDİR Baş ve boyun tümörleri, dudak, dil, ağız boşluğu, sinüs boşluğu, alt ile üst çene kemiği, gırtlak, yutak, yemek gibi organlardan kaynaklanan kanserleri ifade ediyor. Sigara ve alkol dışındaki risk faktörü HPV başta olmak üzere virüs enfeksiyonlarıdır. Özellikle çok eşlilik de etkilidir. Özellikle baş ve boyun bölgesinde ele gelen kitle, şişlikler olarak kanser kendini belli edebilir. 2 haftayı aşan ses kısıklığı, yutma güçlüğü, ağız içerisinde geçmeyen yaralar gibi belirtiler var.

EN SIK AĞIZ İÇİ KANSER

Baş ve boyun kanserlerinde en sık gördüğümüz oral kavite kanseri dediğimiz ağız içi kanserlerdir. Bunda da dudak tümörleri en sık görüyoruz. Baş ve boyun kanserlerinde erken tanı çok önemlidir. Tanı erken konulursa ve zamanında uygun tedavi yapılırsa hayatta kalma oranları oldukça iyi ama geç dönemde tespit edilirse ve uygun tedaviler uygulanmazsa bu tür tümör, çok ciddi manada ölümcül kanserlerdir.



BOYUNDAKİ LENFLER TEMİZLENİR

Tedavide cerrahi yöntem kullanıyoruz. Bunun dışında diğer seçenek ise kemoterapi ve radyoterapidir. Ameliyat yaptığımız hastalarda boyundaki lenf bezlerinin temizlenme işlemini de yapıyoruz. Çıkan patoloji sonucuna göre hastalarda eğer negatif faktörler varsa beraberlerinde ışın tedavisi bazen de kemoterapi de öneriyoruz. Bu yaklaşık 6-8 haftalık tedavisi sürecine denk geliyor.