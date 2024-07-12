Kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağı ekliyorlar! Sahte ayçiçek yağını bu şekilde anlayın! Sakın satın almayın

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, ucuz ayçiçek yağlarına yönelmeye başladı. Ancak fiyat avantajı peşinde koşarken, hileli ayçiçek yağları ile karşılaşma riski de ortaya çıkıyor. Hem sağlığa hem de cebe zararı olan sahte ayçiçek yağlarını ayırt etmek ise oldukça önemli. Gıda uzmanları tarafından sık sık paylaşılan sahte ayçiçek yağını anlamanın püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...