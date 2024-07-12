Kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağı ekliyorlar! Sahte ayçiçek yağını bu şekilde anlayın! Sakın satın almayın

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, ucuz ayçiçek yağlarına yönelmeye başladı. Ancak fiyat avantajı peşinde koşarken, hileli ayçiçek yağları ile karşılaşma riski de ortaya çıkıyor. Hem sağlığa hem de cebe zararı olan sahte ayçiçek yağlarını ayırt etmek ise oldukça önemli. Gıda uzmanları tarafından sık sık paylaşılan sahte ayçiçek yağını anlamanın püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...
SAHTE YAĞI GİDEREK ARTIYOR
Ayçiçek yağının sahte olup olmadığını anlamak zor olabilir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat eden tüketiciler, sahte yağları satın almaktan kaçınabilir. Uzmanlar, son dönemde özellikle ayçiçek ve zeytinyağlarının sahte olanlarının piyasada yaygınlaştığını belirtti. Sahte yağların içine daha ucuz kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarının karıştırıldığı ve bu durumun alerjisi olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.
SAHTE AYÇİÇEK YAĞINI ANLAMANIN YOLLARI
⚪ Koku Testi: Gerçek ayçiçek yağı kokusuz ve hafif tada sahiptir. Aşırı kokulu yağ, hileli bir ürüne işaret edebilir.