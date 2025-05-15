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Kanal darlığına karşı harekete geç! Uzmanından lomber dar kanalla ilgili önemli bilgiler

Omurga kanalı daralması, modern çağın hareketsiz yaşantısında sinsice ilerliyor. Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, “Bel ve bacak ağrılarınız sıklaştıysa dikkat edin” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
Kanal darlığına karşı harekete geç! Uzmanından lomber dar kanalla ilgili önemli bilgiler

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Omurga kanalı darlığı ülkemizde son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu, tıp dilinde 'lomber dar kanal' denilen hastalığın genellikle 50 yaş sonrası ortaya çıktığını, en sık 60-70 yaşları arasında görüldüğünü belirtti. Lomber dar kanalla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

DOĞUMSAL VEYA YAŞLANMAYLA OLUŞABİLİR
Lomber dar kanal; omurganın içinde omurilik ve bacağa giden sinirlerin bulunduğu kanalın, kemik veya bağların kireçlenerek sinire ait alanı işgal etmesi neticesinde sinirlerin sıkışmasına yol açan bir hastalıktır. Bel ağrısından sonra başlayan, tek ya da iki taraflı bacak ağrıları belirtisiyle ortaya çıkan bu hastalık, doğumsal veya yaşlanma ile oluşabilmektedir. Eskiden sıklıkla ileri yaşlarda görülen bu hastalık günümüzde artık genç yaşlarda da görülmektedir.

TERS HAREKET YAPMAYIN
Uzun süre hareketsiz yaşam tarzı, bel ve karın kaslarının zayıflamasına yol açarken, bel omurgası üzerine binen yükü de artırdığından, omurga kanalı darlığının görülme sıklığı artmıştır. Kilolu olma, ağır kaldırma, ters hareket yapma gibi omurgayı yük altında bırakan etkenler sonucunda fıtıklaşma olmasa bile, zaman içerisinde bel eklemlerinde ve bağ dokularında kalınlaşmaya, kireçlenmeye ve kanal içinde sinirlerin sıkışmasına yol açmaktadır.

ADALELERDE FELCE YOL AÇABİLİR
Omurga kanalı darlığı, aralıklı topallama, bacaklarında karıncalanma, ağrı hissiyle belirti veriyor. Yaşlılık ile görülen şeklinde tabloya bel fıtıkları da eklenebilir. İkisi birleştiğinde ameliyatı erkene çekebilir. Erken teşhis normal yaşama bir an önce ve sağlıkla dönebilmek açısından çok önemlidir. Hastalığın tanı ve tedavisinin gecikmesi durumunda ağrı ile birlikte uyuşma, ağrının yayıldığı bacakta kuvvet kaybı, basının ilerlemesi durumunda ilgili adalelerde felç hatta hastanın idrarını ve dışkısını tutamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Günümüzde tıp ve teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde ağır ameliyatlar yerine mikrocerrahi tekniği uygulanabiliyor.

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