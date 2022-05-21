Kalsiyum ve potasyum zengini kan basıncı ve hipertansiyonu dengeliyor

Süt, yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncının ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir görev üstleniyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıncında azalma sağlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Optimal kan basıncının sağlanması ve sağlıklı yaşam için gün içerisinde süt ya da süt ürünlerinin tüketimini öneriyoruz" diyor.