Kalsiyum ve potasyum zengini kan basıncı ve hipertansiyonu dengeliyor

Süt, yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncının ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir görev üstleniyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıncında azalma sağlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Optimal kan basıncının sağlanması ve sağlıklı yaşam için gün içerisinde süt ya da süt ürünlerinin tüketimini öneriyoruz" diyor.
BU SAATLERE DİKKAT!
Havalar ısınıyor. Güneşe karşı vücudu korumak gerekiyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söylüyor. Mullaaziz, mümkünse saat 10.00 ile 17.00 arasında dışarıda kalınmaması gerektiğini belirtiyor.