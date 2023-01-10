Kalplere dokunan reçete! Kalp sağlığını korumanın yolu doğru beslenmekten geçiyor

Kalp hastalıkları, dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp hastalıklarından korunmanın ilk yolunun sağlıklı beslenme olduğunu belirtiyor. Akdeniz diyetine işaret ediyor. Kalp için mucize besinleri sıralıyor:
MUCİZE BESİNLER
SIZMA ZEYTİNYAĞI: Akdeniz diyetinin en temel öğesidir ve içerisinde bolca antioksidan barındırır. Kalp hastalıkları haricinde diyabet, felç, kanser, Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Ölüm riskini azaltır.
SEBZE VE MEYVE: Portakal, nar, böğürtlen, incir ve üzüm Akdeniz diyetinde en sık tüketilen meyvelerdir. Taze yeşillikler, domates, patlıcan, lahana, turp, sarımsak, soğan, ıspanak ve marul gibi sebzeler de bol lif içerir. Kalp hastalığı, felç, diyabet ve bağırsak kanserinden korur.
OMEGA-3: Balık ve diğer deniz ürünleri içerdikleri Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp dostudur...
BAKLAGİLLER VE TAHILLAR: Kalp hastalıkları, vücut ağırlığı ve kolesterol üzerindeki yararlı etkileri vardır. Genel olarak bu gıdalar değerli birer lif, folat, B6 vitamini, magnezyum, potasyum kaynaklarıdır.
KURUYEMİŞLER: Yağ oranları yüksek olsa da bunlar genellikle sağlıklı yağlardır. Kalp hastalıklarının yanı sıra birçok soruna karşı korur. En faydalısı ceviz ve Antep fıstığıdır.
ŞİFASI KABUĞUNDA
İçerdiği C vitamini ile sağlığı koruyan limon, hastalıklara savaş açıyor. Suyunun yanı sıra kabuğu da şifa saçıyor. Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, limon kabuğundaki polifenoller, vitaminler, mineraller, lif, karotenoidler ve esansiyel yağların birçok hastalıktan koruduğunu söylüyor. Limon kabuğunun faydalarını sıralıyor:
DİŞ ETLERİNİ GÜÇLENDİRİR: İçerdiği C vitaminiyle dil eti hastalığı oluşumunu engeller.
KARACİĞER DOSTU: İçerdiği mineraller sayesinde kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur.
BAĞIRSAKLARI KORUR: Limon kabuğundaki lif, bağırsak fonksiyonlarını ve sağlığını korur.
DAMARLARI TEMİZLER: Kanın pıhtılaşması riskini azaltır.
KANSERLE SAVAŞIR: Yüksek antioksidan etkisiyle limon kabuğu DNA hasarlarını giderir. Ağız, boğaz ve mide kanseri riskini yüzde50 oranında azaltır.
KANSIZLIĞA BADEM ETKİSİ
Kanserden koruyan badem, cinsel gücü artırır. Öksürüğü iyileştirir. Kan şekerini dengeler. Kemikleri besler. Sedef hastalığını iyileştiren badem, kansızlığı engeller. Hafızayı güçlendirir, kalp ritmini düzenler.
KOLESTEROL İÇİN PIRASA
İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendiren pırasa, kalp ve damar sağlığını korur. Solunum yolu hastalıklarını önler. Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır. Kolesterolü dengeler. Karaciğeri temizler.
KARALAHANA KAN YAPAR
Vitamin deposu karalahana, bağışıklığı destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Ülseri iyileştirir. Bağırsakları korur. Parkinson riskini azaltır. Kansızlığı bitirir. Yaşlanmayı önler.