Kalplere dokunan reçete! Kalp sağlığını korumanın yolu doğru beslenmekten geçiyor

Kalp hastalıkları, dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp hastalıklarından korunmanın ilk yolunun sağlıklı beslenme olduğunu belirtiyor. Akdeniz diyetine işaret ediyor. Kalp için mucize besinleri sıralıyor:



MUCİZE BESİNLER

SIZMA ZEYTİNYAĞI: Akdeniz diyetinin en temel öğesidir ve içerisinde bolca antioksidan barındırır. Kalp hastalıkları haricinde diyabet, felç, kanser, Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Ölüm riskini azaltır.

SEBZE VE MEYVE: Portakal, nar, böğürtlen, incir ve üzüm Akdeniz diyetinde en sık tüketilen meyvelerdir. Taze yeşillikler, domates, patlıcan, lahana, turp, sarımsak, soğan, ıspanak ve marul gibi sebzeler de bol lif içerir. Kalp hastalığı, felç, diyabet ve bağırsak kanserinden korur.

OMEGA-3: Balık ve diğer deniz ürünleri içerdikleri Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp dostudur...

BAKLAGİLLER VE TAHILLAR: Kalp hastalıkları, vücut ağırlığı ve kolesterol üzerindeki yararlı etkileri vardır. Genel olarak bu gıdalar değerli birer lif, folat, B6 vitamini, magnezyum, potasyum kaynaklarıdır.

KURUYEMİŞLER: Yağ oranları yüksek olsa da bunlar genellikle sağlıklı yağlardır. Kalp hastalıklarının yanı sıra birçok soruna karşı korur. En faydalısı ceviz ve Antep fıstığıdır.