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Kalp yetmezliği ile ilgili doğru sanılan hatalı bilgiler

Kalp yetmezliği, ülkemizde 2 milyon kişiyi etkiliyor. Erken tanı ve tedaviyle önlenebiliyor. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, doğru sanılan 6 yanlış bilgiyi anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Kalp yetmezliği ile ilgili doğru sanılan hatalı bilgiler

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Kalp yetmezliği, dolaşım sisteminin pompası olan kalbin yeteri kadar verimli çalışmayıp vücudun kan dolaşım ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması durumuna deniyor. 2 milyon üzerindeki kişide değişik evrelerde kalp yetmezliği yaşanıyor. Gelecekte bu sayının artması öngörülüyor. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, kalp yetmezliği ile ilgili doğru sanılan hatalı bilgilerin erken tanı ve tedaviyi önleyebildiğine dikkat çekerek, doğru sanılan 6 yanlış bilgiyi anlatıyor:

1- Kalp yetmezliği bir hastalıktır. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, kalp yetmezliği bir hastalık değil, çeşitli hastalıkların oluşturduğu bir sonuçtur. Kalp damar hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp kapaklarının hastalıkları, kalp fonksiyonlarının bozulmasına ve kalp yetmezliğine yol açan başlıca nedenlerdir.

2- Kalp yetmezliği şikayetleri her hastada aynıdır. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kalp yetmezliğinde her hastada şikayet ve bulgular aynı olmayabiliyor. Bazı hastalarda şikayetler kalbin fonksiyon düzeyine göre daha az iken, diğerlerinde daha şiddetli olabiliyor.

3- Kalp yetmezliği olup olmadığını şikayetlerime bakarak kendim anlayabilirim. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kalp yetmezliğinde gelişen belirtilerin bazıları başka hastalıklarda da görülebiliyor. Örneğin nefes darlığı, halsizlik ve çabuk yorulma sorunları; kalp dışında akciğer, kan ve kas hastalıklarında da oluşabiliyor. Ödem-kilo artışına, böbrek ve tiroit hastalıkları da yol açabiliyor.

4- Tedaviyle şikayetlerim geçti. Bu durumda ilaçlarımı bırakabilirim. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Tedavi ile şikayetlerin geçmesi hastanın iyileştiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ilaçların bırakılması son derece yanlış bir davranıştır.

5- Kalp hastalarının cinsel hayatı sona erer. YANLIŞ!
DOĞRUSU: Aksine düzenli bir cinsel yaşam genel sağlık açısından çok önemlidir ve kalp hastaları için de bu durum geçerlidir. 6 İlişki sırasında ağrı oluşursa, tüm hastalar dilaltı damar genişletici ilaç alabilir. YANLIŞ! DOĞRUSU: Cinsel ilişki esnasında göğüs ağrısı olmuş ise erektil disfonksiyon ilaçlarını kullanmış olan hastalar kesinlikle dilaltı nitrogliserin içeren ilaç almamalıdır, çünkü ciddi ölümcül tansiyon düşüklüğü oluşabiliyor.

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