Kalp sağlığını bozan yüksek kolesterolü meyve ile yenin





PORTAKALLA GÜLÜMSEYİN

Sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişleri güçlendiren besinleri sıralıyor:

Kereviz: Diş çürüklerini önler. Diş etlerine masaj yapar.

Peynir: Ağzın PH dengesini ayarlar. Çürükleri giderir.

Yeşil çay: Ağız kokusunu önler.

Kivi: İçerdiği C vitamini ile dişleri bakterilerden korur.

Yoğurt: Kalsiyum açısın dan zengin olan yoğurt diş kayıplarını önler.

Maydanoz: Ağız kokusunu önler.

Çilek: Diş taşı oluşumunu engeller.

Portakal: Diş ve diş etleri ni güçlendirir.



AYRAN İÇ OBEZ OLMA

Değişen beslenme alışkanlıkları, kiloları ve obeziteyi beraberinde getiriyor. Çocukluk döneminden itibaren görülme sıklığı artan obeziteden korunmada şekerli, yağlı ve gazlı içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Diyetisyen Betül Demir, gazlı içeceklerin yerine ayran, yoğurt, süt gibi faydalı içeceklerin tercih edilmesini öneriyor. Aktif bir yaşamı ve egzersizi öneren Demir, "Televizyon karşısında saatler geçirmeyin. Hareket edin" diyor.



TARÇIN YAĞLARI YAKAR

Formda bir hayatın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Merve Sayın, yağları yakan ve zayıflamaya yardımcı olan besinleri açıklıyor:

YEŞİL ÇAY: Yağların depolanmasını engeller. Vücuttaki yağ yakım hızını artırır. Kilo alımının önüne geçer. Günde 2 fincan tüketimi önerilir.

TARÇIN: Yemekten sonra vücut, pakreastan insülin salgılar. İnsülin, bir büyüme hormonudur. Çok fazla salındığında vücutta yağlanma yapar. Tarçın, işte bu insülin salınımını dengeleyerek daha az yağ depolanmasını sağlar.

KIRMIZI BİBER: Vücut sıcaklığını yükseltir. Daha hızlı ve etkili bir yağ yakımı yağlar.Yapılan bir araştırmada kırmızı biberin yağ yakımını %8 arttırdığı gösterilmiş.

ZENCEFİL: Sindirime yardımcı olur. Vücut sıcaklığını da yükseltir. Yemeklerden sonra metabolizma hızını yüzde 20 oranda artırır.



KEMİKLERE NAR SUYU

Antioskidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Eklem ağrılarını azaltır. Zatürrenin doğal ilacıdır. Tatlı krizlerini azaltır. Cildi gençleştirir. Öksürüğü keser.



KIRMIZIBİBER GRİP BİTER

Gribin tedavisinde sağlıklı besinlerin tüketimi önem taşır. Kırmızıbiber, antioksidan etkisiyle vücudu virüslerden arındırır. Her gün yenilen badem, gribin doğal ilacıdır.



SARIMSAK KALPTEN ANLAR

Vitamin deposu sarımsak, enfeksiyonlara karşı korur. Kanserle savaşır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kolesterolü dengeler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Pankreası güçlendirir.



PROSTATI CEVİZLE YENİN

Prostat kanserinden koruyan ceviz, bağışıklığı güçlendirir. Beyin gelişimini destekler. Kabızlığı tedavi eder. Toksinlerin temizlenmesini sağlar. Kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı korur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



