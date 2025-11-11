Kalp ritim bozukluğuna “dondurma” yöntemiyle çözüm

Kalp ritim bozukluğu, çarpıntı ve nefes darlığıyla belirti veriyor. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Ceylan, Erzurum'da ve Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan tedavilerle hem kalpteki ritim bozukluklarını ortadan kalktığını hem de kalp yetmezliğinin önüne geçildiğini söylüyor. Ceylan, "Kapalı anjiyografi yöntemle kasıktaki toplar damar aracılığıyla kalbe ulaşılan 2 saatlik ameliyatta, eksi 55-60 derecede soğutulmuş balonla ritim bozukluğu olan bölgelere dondurma veya radyo frekans yöntemiyle yakma uygulaması yapılıyor" diyor.