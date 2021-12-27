Kalp krizini 12’den vurun (Sağlık haberleri)

Kalp krizi, hayatı tehdit ediyor! Tüm dünyada en çok ölüme yol açan kalp ve damar hastalıkları sinsice ilerliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizinin 12 belirtisine değiniyor. "Göğüste sıkışma ve ağrı, bulantı, hazımsızlık, mide yanması ve ağrısı, kola yayılan ağrı, baş dönmesi, çabuk yorulma ve bitkinlik, horlama, terleme, bacaklarınız ayak ve bileklerin şişmesi, bitmeyen öksürük veya düzensiz kalp atışınız varsa hemen hekime gidin" uyarısında bulunuyor.

KANSERE GÜNDE BİR ELMA

Vitamin deposu elma, diyabet riskini azaltır. Prebiyotik etkisiyle bağırsakları korur. Kanserle savaşır. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Kemikleri korur. Alzeimer riskini de azaltır.

KOLESTEROLE BAL KABAĞI

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden bal kabağı, vücut direncini artırır. Kolesterolü düşürür. Bağırsakları çalıştırır.

KANSIZLIĞA ÇARE PANCAR

Bağışıklığı güçlendiren pancar, kanserle savaşır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Göz sağlığını korur. Kansızlığı bitirir.