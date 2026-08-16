Kalp krizi riskine karşı basit alışkanlık: Günde birkaç kat yetiyor
Asansör yerine merdivenleri tercih etmek, kalp sağlığını korumak ve daha uzun yaşamak için sanılandan çok daha etkili olabilir. 480 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği kapsamlı araştırma, düzenli merdiven çıkanlarda kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 39, herhangi bir nedenden ölüm riskinin ise yüzde 24 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, günlük yaşamda birkaç dakikalık merdiven çıkmanın bile önemli sağlık faydaları sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
Günlük yaşamda yapılan küçük tercihler, uzun vadede sağlık üzerinde önemli sonuçlar doğurabiliyor. Yeni bir araştırma, asansör yerine merdiven kullanmanın kalp sağlığı açısından sanılandan çok daha önemli olabileceğini ortaya koydu. 480 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, düzenli olarak merdiven çıkan kişilerin ölüm risklerinin daha düşük olduğu belirlendi.
MERDİVEN KULLANANLARDA ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK
Doğu Anglia Üniversitesi ve Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, yaklaşık 1.900 araştırma incelendi ve yüksek kaliteli 9 çalışmadaki 480 binden fazla kişinin verileri değerlendirildi.
Ortalama 14 yıl boyunca takip edilen katılımcıların yaşları 35 ile 84 arasında değişirken, araştırmaya hem sağlıklı kişiler hem de daha önce kalp rahatsızlığı geçirmiş bireyler dahil edildi.
Araştırmanın sonuçları, düzenli olarak merdiven çıkan kişilerin kardiyovasküler hastalıklardan hayatını kaybetme riskinin, merdiveni nadiren kullananlara göre yüzde 39 daha düşük olduğunu gösterdi. Herhangi bir nedenden ölüm riski ise yüzde 24 daha düşük bulundu.
KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNDE DE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Merdiven kullanımı yalnızca ölüm oranlarıyla ilişkilendirilmedi. ScienceDaily'de yer alan habere göre araştırmada düzenli merdiven çıkan kişilerde kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği gibi ciddi kardiyovasküler hastalıkların görülme riskinin de daha düşük olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, merdiven çıkmanın günlük yaşamın içine kolaylıkla dahil edilebilen pratik bir fiziksel aktivite olduğuna dikkat çekti.
GÜNDE BİRKAÇ DAKİKA BİLE FARK YARATABİLİR
Çalışmada merdiven çıkmanın sağlık üzerindeki etkisinin uzun süreli egzersizlerle sınırlı olmadığına da işaret edildi. Önceki araştırmalara göre haftada birkaç kez kısa sürelerle merdiven çıkmak bile kardiyorespiratuvar kondisyonun geliştirilmesine ve kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabiliyor.
Analize dahil edilen çalışmalardan biri ise her gün yaklaşık 6 kat merdiven çıkmanın önemli sağlık yararları sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, en ideal merdiven çıkma miktarının belirlenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
ASANSÖR MÜ, MERDİVEN Mİ?
Araştırmacılara göre merdiven kullanmak, spor salonuna gitmek veya uzun süreli egzersiz yapmak için yeterli zamanı bulunmayan kişiler açısından uygulanabilir bir seçenek sunuyor.
Merdivenler; evde, iş yerinde, alışveriş merkezlerinde veya kamu binalarında günlük rutinin doğal bir parçası haline getirilebiliyor. Bu nedenle asansör yerine merdiveni tercih etmek, fiziksel aktiviteyi artırmanın en kolay yollarından biri olarak değerlendiriliyor.
HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR
Araştırmacılar, merdiven çıkmanın sağlık açısından potansiyel faydalarına rağmen herkes için uygun olmadığını da belirtiyor. Özellikle hareket kısıtlılığı bulunan veya eklem sorunları yaşayan kişilerin kendi durumlarını dikkate alması gerekiyor.
Uzmanlar, gelecekte yapılacak araştırmalarda giyilebilir teknolojilerden yararlanılarak merdiven çıkma süresinin ve yoğunluğunun daha hassas şekilde ölçülmesi gerektiğini ifade ediyor.
Sonuçlar, günlük hayatta yapılan basit bir tercihin bile kalp sağlığı ve uzun vadeli yaşam süresi üzerinde önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.
Not: Merdiven çıkmak düzenli fiziksel aktivitenin bir parçası olarak kalp-damar sağlığına katkı sağlayabilir. Ancak araştırmadaki sonuçlar neden-sonuç ilişkisi değil, merdiven kullanımı ile daha düşük sağlık riskleri arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Merdiven çıkmak herkes için uygun olmayabilir. Özellikle kalp-damar hastalığı, ciddi eklem sorunları, nefes darlığı veya hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin egzersiz yoğunluğunu artırmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir. Göğüs ağrısı, şiddetli nefes darlığı, baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler ortaya çıkarsa egzersiz bırakılmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.