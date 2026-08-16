Kalp krizi riskine karşı basit alışkanlık: Günde birkaç kat yetiyor

Düzenli merdiven çıkanlarda kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 39 daha düşük olduğu belirlendi.

GÜNDE BİRKAÇ DAKİKA BİLE FARK YARATABİLİR

Çalışmada merdiven çıkmanın sağlık üzerindeki etkisinin uzun süreli egzersizlerle sınırlı olmadığına da işaret edildi. Önceki araştırmalara göre haftada birkaç kez kısa sürelerle merdiven çıkmak bile kardiyorespiratuvar kondisyonun geliştirilmesine ve kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabiliyor.

Analize dahil edilen çalışmalardan biri ise her gün yaklaşık 6 kat merdiven çıkmanın önemli sağlık yararları sağlayabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, en ideal merdiven çıkma miktarının belirlenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.