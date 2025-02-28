PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kalp hastalıklarına karşı uzmanlar uyarıyor: Kadınlar risk altında!

Göğüs ağrısı, kalp hastalığını işaret ediyor. Özellikle tansiyon ve kolesterol hastalarının bu şikayeti yaşaması durumunda vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Kalp hastalıklarına karşı uzmanlar uyarıyor: Kadınlar risk altında!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalp ve damar hastalıkları, tüm dünyada ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Erol Kurç, özellikle damar sertliğine karşı uyarıyor. Hastalarda görülen göğüs ağrısının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Damar sertliği yani ateroskleroz, atar damarların iç tabakalarında kolesterol, kalsiyum, bağ dokusu hücreleri ve iltihabi hücrelerin birleşmesi sonucunda oluşturmuş oldukları plaklar ile karakterize patolojik bir olay olarak ifade edilir. Bu plaklar arteri fiziksel olarak daraltarak kalp kasına kan akışını azaltır. Kan akımının tamamen kesilmesi kalp krizine yol açabilir. Bu nedenle göğüs ağrıları hafife alınmamalıdır" diyor. Prof. Dr. Erol Kurç, damarlardaki bozulmaların değişik organları da tehdit ettiğini belirtiyor.

AİLENİZDE VARSA!
"Hastanın damar sertliğine neden olan yaş, cinsiyet, genetik nedenler ve diğer risk faktörleri tek tek belirlenerek düzeltilebilir" bilgisini veriyor. Araştırmalara göre kalp hastalıkları genetik geçiş gösteriyor. Ailesinde kalp hastalığı olanlarda daha sık görülüyor. Genellikle 65 yaşından sonra risk artıyor. Ayrıca menopoz sonrası kadınlarda da kalp hastalıkları riskinin arttığı biliniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?
EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Cimbom’a kart piyangosu! Galatasaray - Konyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...