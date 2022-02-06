Kalp hastalıkları riski bu dönemde artıyor! Menopoz kriz çıkartır (Sağlık haberleri)

Kadınlar için kaçınılmaz bir süreç olan menopoz, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. İlk sırayı, kalp rahatsızlıkları alıyor. ABD'li bilim insanları, yalnızlık yaşayan kadınlarda kalp krizi riskinin yüzde 27 arttığını söylüyor. Araştırmanın yazarlarından Natalie Golaszewski "COVID- 19'un bu zamanında, birçok insan sosyal izolasyon ve yalnızlık yaşıyor. Bu dönemde hastaların kan basıncı, kilosunu yükseliyor. Bu durum kalp rahatsızlığı riskini artar. Bu nedenle menopozdaki kadınların kardiyoloji kontrollerini aksatmaması gerekir" diyor.

GÖZ TANSİYONU KÖR EDER

Glokom, yani toplumda bilinen ismiyle göz tansiyonu ihmale gelmiyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, hemen her yaşta görülen bu hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. "Çünkü glokom tanısı konulduktan sonra kaybedilen görme yetisi yerine gelmiyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli" bilgisini veriyor. Günümüzde hem dünyada hem ülkemizde kullandığımız ilaçlarda, lazerli ve cerrahi teravilerde önemli gelişmeler olduğunu belirtiyor. Glokomun genellikle baş ağrısıyla belirti verdiğine değinen Prof. Dr. Yalvaç, 45 yaş üstündekilerin rutin kontrolleri aksatmaması gerektiğini söylüyor.

YEDİM SENİ KANSIZLIK!

Anemi, yani kansızlık toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bazı hastalarda hafif belirtiler gösterse de kimi zaman ciddi şikayetlere yol açabiliyor. Bunların başında, baş ağrısı, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, çabuk yorulma, iştahsızlık geliyor. Diyetisyen Salih Gürel, kansızlığa iyi gelecek besinleri sıralıyor: Kırmızı et, kırmızı pancar, fasulye, nohut, mercimek, barbunya, ceviz, fındık, badem, ısırgan, maydanoz, nane, ıspanak, tahin, pekmez, kuru üzüm ve hurma..

KARACİĞERE HAVUÇ

Bol miktarda A vitamini barındıran havuç; B, C, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Havuç suyu, güçlü bir antioksidant olan betakarotenden zengin olduğu için hücre dejenerasyonunu önler. Yaşlanma sürecini yavaşlatır. Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır. Tokluk hissi sağlar. Karaciğeri kuvvetlendirir.

KANSERE ÇARE İŞKEMBE!

İşkembe, sakatat türü bir besindir. Besin değerleri de oldukça yüksektir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kanserle savaşır. Çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur. Enerjik hissetmenizi sağlar. B12 vitamini içerdiği için sinir sistemini güçlendirir.

DELİKSİZ UYKU ÖMRÜ UZATIR

Çağın hastalığı stres, beraberinde uykusuzluğu da getiriyor. Araştırmalar, uykusuzluğun birçok soruna yol açtığını gösteriyor. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Sağlıklı uyku beslenmenin ucunda" diyor. Deliksiz uyku, belleği güçlendiriyor. Yüzlerce araştırma da gösteriyor ki; uyku kalp ve sindirim sistemi sağlığını koruyor, ömrü uzatıyor. Pınar Kural Enç, dikkat edilmesi gereken unsurları ise şöyle sıralıyor:

BUNLARA DİKKAT!

KAHVEYİ, çayı azaltın.

KAFEİNİ kısıtlayın.

SİGARA içmeyin.

GÜNDÜZ daha çok sıvı tüketin.

YATMADAN 2 saat önce sıvı almayı kesin.

GECE başucunuza bir bardak su koymayı ihmal etmeyin.

HAFİF beslenin. Özellikle yağlı, baharatlı, gaz yapıcı gıdalardan uzak durun.