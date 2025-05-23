Kalp hastalarına yaz uyarısı: Güneşten kaçının ve bol su tüketin

Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte kalp ve damar hastaları için ciddi riskler artıyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yaz sıcaklarının kalbin çalışma temposunu iki katına çıkardığını belirterek, kalp hastaları için önemli uyarılar yaptı. Prof. Dr. Köksal, "Vücudun serinlemesi için damarlar genişliyor, terleme artıyor ve buna bağlı olarak vücutta ciddi su ve mineral kaybı oluşuyor. Bu durum, kalp hastalarında tansiyon düşüklüğüne ve kalbin aşırı çalışmasına neden olabiliyor. Kalp hastalarının sıvı tüketimine ve güneşten korunmaya özen göstermesi gerekiyor" dedi.

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