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Kalbiniz için 8 öneri

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Kalbiniz için 8 öneri

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Her yıl milyonlarca insan, kalp ve damar hastalığından hayatını kaybediyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre sadece birkaç temel yaşam tarzı alışkanlığını uygulamak, bu sayıyı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Amerikan Kalp Derneği'nden yaşları ortalama 56 olan 5.600'den fazla kişi üzerinde araştırma yapan araştırmacılar, sağlıklı beslenen, gecede 7 ila 9 saat uyuyan, sigara içmeyen, egzersiz yapan, kan basıncını, kan şekerini, kolesterolünü ve kilosunu kontrol altında tutanların, kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin yüzde 36 azaldığını tespit etti.

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