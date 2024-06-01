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Kalbin düşmanı tuz

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Kalbin düşmanı tuz

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Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Her yıl milyonlarca insan, bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, hayat kurtaran bilgiler veriyor. Kalp krizinden koruyan 3 tedbiri açıklıyor.

SAĞLIKLI BESLENME: Kalp hastalıklarından ve kalp krizinden korunmak için önce doğru beslenmek gerekir. Sağlıklı ve düzgün beslenme, riski azaltır. Kalbin çalışmasını destekler. Sağlıklı bir kalp için katı yağlardan uzak durmak, zeytinyağını tercih etmek, bol sebze ve meyve tüketmek, kırmızı eti de sınırlamak gerekir.

SPOR: Genetik, yaş ve cinsiyet gibi faktörler, kalp krizi riskini etkiler. Düzenli spor ise bu tabloyu ortadan kaldırır. Sporla birlikte bedenin yaşlanması yavaşlar. Hareketli olmak, kalp krizi riskini de azaltır.

SAĞLIKLI YAŞAM: Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar, kalp krizine yol açar. Bu tür alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam direkt olarak kalbin çalışma hızını azaltır. Özellikle kadınların menopoz öncesinde sigarayı bırakması kriz riskini azalttır. Aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da kalbin normal çalışmasını sağlar.

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