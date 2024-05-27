Kalbin düşmanı strestir

Kalp, düzenli bir ritimle kanı vücudumuzun her yerine pompalıyor. Ancak bazen kalp ritmi bozulabiliyor. Bu duruma 'aritmi' veya 'kalp düzensizliği' deniyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Canbay, kalp düzensizliklerinin birçok nedeni olabileceğini söylüyor. "Stres, yorgunluk, kafein veya alkol tüketimi gibi faktörler kalp ritminizi etkileyebilir. Ayrıca kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet veya tiroit problemleri gibi sağlık sorunları da kalp düzensizliklerine neden olabilir. Eğer kalp düzensizliği belirtileri yaşıyorsanız, hemen bir doktora başvurmalısınız" diye konuşuyor.

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