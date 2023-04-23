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    Kahve doğru ölçüde tüketildiğinde şifa dağıtıyor!

    Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden olan kahve, doğru ölçüde tüketildiğinde şifa dağıtıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca ise kahvenin bazı damar hastalığı problemlerini azalttığını söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kalbin doktoru kahve

    Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden kahve, doğru ölçüde tüketildiğinde şifa dağıtıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, kahvenin bazı damar hastalığı problemlerini azalttığını söylüyor.



    2-4 FİNCAN İDEAL...
    Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin sağlıklı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. S. Sarıca, "Kahvenin içerisinde bulunan binden fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde iki ila dört fincan kahve tüketimi kalbe iyi gelir" diyor. Kahvenin tarih boyunca yara iyileştirme, ishal tedavisi, romatizma hastalıkları ve böbrek taşı tedavisinde kullanıldığını da belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Kahvedeki bazı içeriklerin, damar genişletici etkileri bulunur. Bu nedenle kahve, kalp krizi ve inme gibi sorunlara neden olan kalp ve damar damar hastalığı problemlerinin de oluşumunu ciddi ölçüde azaltabilir. Kahvenin aşırı tüketimi çarpıntıya neden olur.



    PARKİNSONA BAKLA
    Baharın sevilen sebzesi bakla şifa saçıyor. Faydaları şöyle sıralıyor:

    Kalp dostu: Bolca protein ve lif içerir. Kolesterolü düşürür.

    Kanserle savaşır: İçerdiği lif sayesinde, kabızlığı bitirir. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Ayrıca huzursuz bağırsak sendromunu önler.

    Bağışıklığı güçlendirir: Bolca vitamin ve mineral içeren bakla, hastalıklarla karşı koruma sağlar.

    Kilolara veda: Uzun süre tokluk sağlayan bakla zayıflatır.

    Parkinsona son: Zengin dopamin içeriği olan bakla düzenli tüketildiğinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.



    NANE YE NEFES AL
    Hoş kokulu nane, akciğerleri güçlendiriyor. Dişleri temizliyor. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitiriyor. Sivilceleri azaltıyor. Baş ağrısını azaltıyor. Yorgunluğu alıyor.



        BAĞIRSAĞA HÜNNAP
        Antioksidan deposu hünnap, bağışıklığı güçlendiriyor. Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlığı tedavi ediyor. Kemik ve kas ağrılarını dindiriyor.



        ROKAYLA ZAYIFLA
        K vitamini deposu roka, kalp ve damar sağlığını koruyor. Kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Kataraktla savaşıyor. Sindirimi hızlandırıyor. Tansiyonu dengeliyor. Kalbi de koruyor.



        İYİ Kİ VARSIN KEKİK!
        Kokusuyla baş döndüren kekik, tansiyonu dengeliyor. Kolon kanserini önlüyor. Vücuttaki enfeksiyonu ve iltihabı gideriyor. Öksürüğü hafifletiyor.

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        Haberler Sağlık Kahve doğru ölçüde tüketildiğinde şifa dağıtıyor!
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