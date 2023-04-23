Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden kahve, doğru ölçüde tüketildiğinde şifa dağıtıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, kahvenin bazı damar hastalığı problemlerini azalttığını söylüyor.
2-4 FİNCAN İDEAL...
Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin sağlıklı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. S. Sarıca, "Kahvenin içerisinde bulunan binden fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde iki ila dört fincan kahve tüketimi kalbe iyi gelir" diyor. Kahvenin tarih boyunca yara iyileştirme, ishal tedavisi, romatizma hastalıkları ve böbrek taşı tedavisinde kullanıldığını da belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Kahvedeki bazı içeriklerin, damar genişletici etkileri bulunur. Bu nedenle kahve, kalp krizi ve inme gibi sorunlara neden olan kalp ve damar damar hastalığı problemlerinin de oluşumunu ciddi ölçüde azaltabilir. Kahvenin aşırı tüketimi çarpıntıya neden olur.
PARKİNSONA BAKLA
Baharın sevilen sebzesi bakla şifa saçıyor. Faydaları şöyle sıralıyor:
Kalp dostu: Bolca protein ve lif içerir. Kolesterolü düşürür.
Kanserle savaşır: İçerdiği lif sayesinde, kabızlığı bitirir. Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır. Ayrıca huzursuz bağırsak sendromunu önler.
Bağışıklığı güçlendirir: Bolca vitamin ve mineral içeren bakla, hastalıklarla karşı koruma sağlar.
Kilolara veda: Uzun süre tokluk sağlayan bakla zayıflatır.
Parkinsona son: Zengin dopamin içeriği olan bakla düzenli tüketildiğinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.
NANE YE NEFES AL
Hoş kokulu nane, akciğerleri güçlendiriyor. Dişleri temizliyor. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitiriyor. Sivilceleri azaltıyor. Baş ağrısını azaltıyor. Yorgunluğu alıyor.