Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden kahve, doğru ölçüde tüketildiğinde şifa dağıtıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, kahvenin bazı damar hastalığı problemlerini azalttığını söylüyor.





2-4 FİNCAN İDEAL...

Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin sağlıklı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. S. Sarıca, "Kahvenin içerisinde bulunan binden fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde iki ila dört fincan kahve tüketimi kalbe iyi gelir" diyor. Kahvenin tarih boyunca yara iyileştirme, ishal tedavisi, romatizma hastalıkları ve böbrek taşı tedavisinde kullanıldığını da belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Kahvedeki bazı içeriklerin, damar genişletici etkileri bulunur. Bu nedenle kahve, kalp krizi ve inme gibi sorunlara neden olan kalp ve damar damar hastalığı problemlerinin de oluşumunu ciddi ölçüde azaltabilir. Kahvenin aşırı tüketimi çarpıntıya neden olur.