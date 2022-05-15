Kadınların korkulu kabusu menopoz 40 yaşından önce kapıyı çalıyor

Şehir hayatı, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Artan çevre kirliliği, stres ve yanlış beslenme kadınlarda erken menopoza yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, erken menopozla ilgili önemli bilgiler veriyor.
DOĞAL BİR SÜREÇ...
40 yaşından önce görülen menopoza, erken menopoz deniyor. Yumurtalık fonksiyonlarının görülmediği bu dönemde kişi doğurganlığını kaybediyor. Op. Dr. Çobanoğlu, "Erken menopozun en önemli sebebi genetik faktörlerdir. Erken menopoz doğal bir şekilde oluşabileceği gibi cerrahi müdahalelere bağlı da gelişebilir. Rahim ve yumurtalıkların alınması, tümör tedavisinde kullanılan ilaçlar, rahim ve yumurtalıkların radyasyona maruz kalması gibi nedenler erken menopoza sebep olabilir" diyor.
NASIL BESLENMELİ?
Doğru beslenme, erken menopozun önlenmesine yardımcı oluyor. Erken menopozu geciktiren besinler arasında balık, fasulye, mercimek, bezelye, çinko bakımından zengin gıdalar, kabak çekirdeği, nohut ve patates yer alıyor. Menopoz geciktirilemiyor. Ancak hormon replesman tedavileri ile premenopoz dönemindeki kadınların düzenli adet görmeleri ve menopoza şikayetlerinin gerilemesi sağlanıyor. Kemik erimesi riskinin azaltılması ve uyku kalitesinin artırılması için kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin gıdalarla beslenilmeli, D vitamini alınması önem taşıyor.