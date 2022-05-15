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    Kadınların korkulu kabusu menopoz 40 yaşından önce kapıyı çalıyor

    Menopoz, kadınların kabusu oluyor! Kimi zaman 40 yaşından önce kapıyı çalıyor. Uzmanlar doğru beslenmenin önemine değiniyor ve uyarıyor: Sofranızdan kabak çekirdeği ve nohutu eksik etmeyin.

    Yedim seni menopoz

    Şehir hayatı, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Artan çevre kirliliği, stres ve yanlış beslenme kadınlarda erken menopoza yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, erken menopozla ilgili önemli bilgiler veriyor.



    DOĞAL BİR SÜREÇ...
    40 yaşından önce görülen menopoza, erken menopoz deniyor. Yumurtalık fonksiyonlarının görülmediği bu dönemde kişi doğurganlığını kaybediyor. Op. Dr. Çobanoğlu, "Erken menopozun en önemli sebebi genetik faktörlerdir. Erken menopoz doğal bir şekilde oluşabileceği gibi cerrahi müdahalelere bağlı da gelişebilir. Rahim ve yumurtalıkların alınması, tümör tedavisinde kullanılan ilaçlar, rahim ve yumurtalıkların radyasyona maruz kalması gibi nedenler erken menopoza sebep olabilir" diyor.



    NASIL BESLENMELİ?
    Doğru beslenme, erken menopozun önlenmesine yardımcı oluyor. Erken menopozu geciktiren besinler arasında balık, fasulye, mercimek, bezelye, çinko bakımından zengin gıdalar, kabak çekirdeği, nohut ve patates yer alıyor. Menopoz geciktirilemiyor. Ancak hormon replesman tedavileri ile premenopoz dönemindeki kadınların düzenli adet görmeleri ve menopoza şikayetlerinin gerilemesi sağlanıyor. Kemik erimesi riskinin azaltılması ve uyku kalitesinin artırılması için kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin gıdalarla beslenilmeli, D vitamini alınması önem taşıyor.



        BELİRTİLERE DİKKAT
        Menopoz, çok sayıda şikayete yol açıyor. Ateş basması, gece terlemesi, çarpıntı, baş dönmesi, bağ ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrılsı, uyku bozukluğu, kilo artışı, vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı sık görülüyor.



        3 DÖNEMİ BULUNUR
        Menopozun kendi içerisinde üç farklı döneme ayrılıyor. Premenopoz, kişinin menopoza yaklaştığına dair belirtilerin görüldüğü döneme deniyor. Bu dönemde yumurtalarının işlevi azalıyor. Kişi düşük ihtimalle de olsa gebe kalabiliyor. Menopoz, son görülen adet kanamasının üzerinden 12 ay geçmesiyle başlıyor. Buna bağlı olarak doğurganlık da son buluyor. Postmenopoz, menopozdan sonraki yılların tanımlanması için kullanılıyor. Bu dönemde kişi, osteoporoz (kemik erimesi) ve kalp hastalıkları riski artıyor.

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