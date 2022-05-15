Kadınların korkulu kabusu menopoz 40 yaşından önce kapıyı çalıyor





3 DÖNEMİ BULUNUR

Menopozun kendi içerisinde üç farklı döneme ayrılıyor. Premenopoz, kişinin menopoza yaklaştığına dair belirtilerin görüldüğü döneme deniyor. Bu dönemde yumurtalarının işlevi azalıyor. Kişi düşük ihtimalle de olsa gebe kalabiliyor. Menopoz, son görülen adet kanamasının üzerinden 12 ay geçmesiyle başlıyor. Buna bağlı olarak doğurganlık da son buluyor. Postmenopoz, menopozdan sonraki yılların tanımlanması için kullanılıyor. Bu dönemde kişi, osteoporoz (kemik erimesi) ve kalp hastalıkları riski artıyor.

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