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Kadınların kabusu Polikistik Over Sendromu hakkında bilinmesi gerekenler!

Polikistik Over Sendromu (PKOS), doğurganlık çağındaki her 10 kadından birinde görülen bir durumdur. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Kadınların kabusu Polikistik Over Sendromu hakkında bilinmesi gerekenler!

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    Polikistik Over Sendromu (PKOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor.

    Araştırmalar, doğru beslenme ile PKOS etkilerinin azaldığını gösteriyor. Op. Dr. Betül Görgen, balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içeren beslenme düzeni ile bu hastalığın neden olduğu olumsuzlukların bittiğini söylüyor.

    Hastalara doğal, işlem görmemiş besinler, yeşil sebzeler, kuru fasulye, mercimek tüketmeyi öneriyor.

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