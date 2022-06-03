Kadınların kabusu Pelvik ağrısı cinsel hayatı olumsuz etkiliyor





UYUYAMAZ HALE GETİRİR

Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki, iş hayatınızı etkileyebilir, uyuyamaz ve egzersiz yapamazsınız. İş dışında cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Bazı hastalar cinsel ilişki sırasında, idrar yaparken ve uzun süre oturduklarında şiddetli ağrılar yaşayabilir. Genel olarak pelvik ağrı günlük hayatı bozuyor veya semptomlar kötüleşiyorsa doktora gidilmesi gerekiyor. Ağrı birkaç tıbbi durumun sonucudur. Örneğin, bir kadında her ikisi de kronik pelvik ağrıya katkıda bulunan endometriozis ve interstisyel sistit olabilir.