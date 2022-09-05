Kadınların kabusu olan kanseri annelik engelliyor





HPV AŞISIYLA KORUNUN

Rahim ağzı kanseri 45-50 yaşlarında sık görülüyor. En önemli sebebi HPV virüsü olan rahim ağzı kanserine ayrıca kötü hijyen, sigara ve çok eşlilik gibi faktörler de neden oluyor. Sinsi ilerleyen bu hastalık, kanlı kokulu akıntı, cinsel ilişki sonrasında oluşan kanama gibi şikayetlere yol açıyor. Kanserin oluşmasının engellenmesi için her iki cinsiyetin de cinsel birliktelik dönemi başlamadan önce mutlaka HPV aşısı yaptırması gerekiyor. Teşhis konulduktan sonra tedavi için cerrahi ya da radyoterapi kullanılıyor. Kemoterapi de cerrahi ya da ışın tedavisi ile beraber yapılabiliyor.