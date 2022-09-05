Kadınların kabusu olan kanseri annelik engelliyor

Kanserin görülme sıklığı giderek artıyor. Özellikle rahim ağzı, rahim ve yumurtalık gibi üreme organlarında görülen türler kadınların kabusu oluyor. Genetik yatkınlık, HPV virüsü, erken adet ya da geç menopoz, hiç doğum yapmamış olmak ve sigara kullanımı, kansere yakalanma riskini artırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nevin Altuncu Numanoğlu, kadın üreme organı kanserinin nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
HPV AŞISIYLA KORUNUN
Rahim ağzı kanseri 45-50 yaşlarında sık görülüyor. En önemli sebebi HPV virüsü olan rahim ağzı kanserine ayrıca kötü hijyen, sigara ve çok eşlilik gibi faktörler de neden oluyor. Sinsi ilerleyen bu hastalık, kanlı kokulu akıntı, cinsel ilişki sonrasında oluşan kanama gibi şikayetlere yol açıyor. Kanserin oluşmasının engellenmesi için her iki cinsiyetin de cinsel birliktelik dönemi başlamadan önce mutlaka HPV aşısı yaptırması gerekiyor. Teşhis konulduktan sonra tedavi için cerrahi ya da radyoterapi kullanılıyor. Kemoterapi de cerrahi ya da ışın tedavisi ile beraber yapılabiliyor.
50 YAŞINDAN SONRA...
Kadınlarda üreme organı kanserleri içinde ikinci sırada olan rahim kanseri yer alıyor. 50 yaş üzerinde daha sık görülen bu hastalıkta menopozda hormon kullanımı, diyabet ve rahim içi zarı kalınlaşması gibi faktörler etkili oluyor. Bu hastalık genellikle vajinal kanamayla belirti veriyor. Büyük çoğunluğu erken evrede tespit edildiği için tedavide başarı sağlanıyor. Çocuk isteği olan genç hastalarda koruyucu tedaviler uygulanıyor.