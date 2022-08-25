Kadınların kabusu çikolata kistinde kısırlık gizli





AMH DEĞERİNE BAKILMALI

Çikolata kistleri, kadınlarda kısırlığa yol açıyor. Ancak gerekli tedavilerle, çocuk sahibi olabiliyor. Öncelikle çiftlerden rahim filmi isteniyor. Eğer rahim filminde tüpler açık ve erkek faktörümüz de normal sperm sayısına sahipse aşılama işlemi uygulanıyor. Eğer bu tedaviden sonuç alınmazsa, tüp bebek tedavisi planlanıyor. Çikolata kistleri, yumurtalık rezervlerini düşürdüğü için bekar kadınların da sıkı tedbirler alması gerekiyor. Özellikle her çikolata kist olan kadının mutlaka yumurta rezerv testi olan AMH değerine baktırması öneriliyor. Eğer değer 1.5'in altındaysa ve kadın bekarsa bu hastalara yumurta dondurma işleminin yapılması gerekiyor.