Kadınların kabusu çikolata kistinde kısırlık gizli

İdrarda kan, adet sancısı, yorgunluk ve kısırlık... Tüm bunlar, kadınları tehdit eden çikolata kistinin belirtileri arasında yer alıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, yumurtalık dokusuna zarar veren ve hamileliği zorlaştıran bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...
10 KADINDAN BİRİNDE...
Kadınların kabusu olan çikolata kistleri, tüp ve yumurtalıklarda yapışıklıklara yol açıyor. Rahim iç duvarının gebeliğe uygunluğunu bozuyor. Yumurtalık rezervinin azalmasına ve dolayısıyla da kısırlığa neden oluyor. Bu kistler ciddi adet sancısıyla belirti veriyor. Bunun dışında idrarda yanma, idrarı boşaltamama hissi, idrarda kan, omuz ağrısı, yorgunluk ve infertilite gibi şikayetlere yol açıyor.
AMH DEĞERİNE BAKILMALI
Çikolata kistleri, kadınlarda kısırlığa yol açıyor. Ancak gerekli tedavilerle, çocuk sahibi olabiliyor. Öncelikle çiftlerden rahim filmi isteniyor. Eğer rahim filminde tüpler açık ve erkek faktörümüz de normal sperm sayısına sahipse aşılama işlemi uygulanıyor. Eğer bu tedaviden sonuç alınmazsa, tüp bebek tedavisi planlanıyor. Çikolata kistleri, yumurtalık rezervlerini düşürdüğü için bekar kadınların da sıkı tedbirler alması gerekiyor. Özellikle her çikolata kist olan kadının mutlaka yumurta rezerv testi olan AMH değerine baktırması öneriliyor. Eğer değer 1.5'in altındaysa ve kadın bekarsa bu hastalara yumurta dondurma işleminin yapılması gerekiyor.