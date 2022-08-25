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    Kadınların kabusu çikolata kistinde kısırlık gizli

    Çikolata kisti, kadınların kabusu oluyor. Yumurtalıkları sararak doğurganlığı düşürüyor. Gebe kalmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar, kritik uyarılarda bulunuyor: Şiddetli adet sancısını ihmal etmeyin. Düzenli olarak yumurtalık rezervinize baktırın.

    Çikolata kistinde kısırlık gizli

    İdrarda kan, adet sancısı, yorgunluk ve kısırlık... Tüm bunlar, kadınları tehdit eden çikolata kistinin belirtileri arasında yer alıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, yumurtalık dokusuna zarar veren ve hamileliği zorlaştıran bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...



    10 KADINDAN BİRİNDE...
    Kadınların kabusu olan çikolata kistleri, tüp ve yumurtalıklarda yapışıklıklara yol açıyor. Rahim iç duvarının gebeliğe uygunluğunu bozuyor. Yumurtalık rezervinin azalmasına ve dolayısıyla da kısırlığa neden oluyor. Bu kistler ciddi adet sancısıyla belirti veriyor. Bunun dışında idrarda yanma, idrarı boşaltamama hissi, idrarda kan, omuz ağrısı, yorgunluk ve infertilite gibi şikayetlere yol açıyor.



    AMH DEĞERİNE BAKILMALI
    Çikolata kistleri, kadınlarda kısırlığa yol açıyor. Ancak gerekli tedavilerle, çocuk sahibi olabiliyor. Öncelikle çiftlerden rahim filmi isteniyor. Eğer rahim filminde tüpler açık ve erkek faktörümüz de normal sperm sayısına sahipse aşılama işlemi uygulanıyor. Eğer bu tedaviden sonuç alınmazsa, tüp bebek tedavisi planlanıyor. Çikolata kistleri, yumurtalık rezervlerini düşürdüğü için bekar kadınların da sıkı tedbirler alması gerekiyor. Özellikle her çikolata kist olan kadının mutlaka yumurta rezerv testi olan AMH değerine baktırması öneriliyor. Eğer değer 1.5'in altındaysa ve kadın bekarsa bu hastalara yumurta dondurma işleminin yapılması gerekiyor.



        10 KADINDAN BİRİ RİSK ALTINDA
        Çikolata kistleri, 10 kadından birinde görülüyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu hastalık vücutta ciddi şikayetlere yol açıyor. İdrarda kanamanın ihmal edilmemesini öneren uzmanlar, doğurgan dönemdeki kadınların her yıl düzenli doktor kontrolüne gitmesini tavsiye ediyor.



        YÜZ GÜLDÜREN YÖNTEM
        Çikolata kisti, kadınlarda yumurta rezervinde azalmaya yol açıyor. Bu nedenle bekar kadınlarda özellikle yumurta dondurma işlemi öneriliyor. Karından iğneyle ağrısız yapılan bu işlemde, hastalar aynı gün taburcu ediliyor. Bu işlem, genç kadınlara ileride tüp bebekle gebe kalma şansı tanıyor. O yüzden yumurta toplatmadan ve dondurmadan yumurta rezervi az olan kadınların başvurması ve tedavi sürecine başlanması öneriliyor.



        PROF. DR. GÖKALP ÖNER

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