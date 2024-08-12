Kadınların kabusu aktif mesane! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

İdrar kesesinin depolama fonksiyonlarında ortaya çıkan problemlere aktif mesane sendromu deniyor. Sık idrara gitme, ani idrara sıkışma hissi, gece idrara kalkma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Daha çok genç yaş grubunda görülen bu hastalık, sosyal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız, aktif mesane hakkında önemli bilgiler veriyor...

SEBEBİ FAZLA KİLO

İlerleyen yaş, diyabet, prostat, idrar yolu enfeksiyonu ve fazla kilo, aktif mesane riskini artırıyor. Gün boyunca 8'den daha fazla idrara çıkma durumu idrar sıklığının normalden fazla olduğunu gösteriyor. Dr. Yıldız, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: Hastadan öncelikle yaşam tarzını değiştirmesi istenir. Bunlara ek olarak ilaç tedavisi uygulanır. Bütün bu tedavi yöntemlerinin sonuçsuz kaldığı hastalarda mesane botoks uygulamaları ve sinir iletimini azaltan cerrahi müdahaleler de tercih edile- bilir.