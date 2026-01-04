Kadınların asla ihmal etmemesi gereken 7 hayati sinyal!

Bazı hastalıklar belirti veriyor, bazıları ise belirti vermeden sinsice ilerliyor. Erken tanı ve tedavi sayesinde pek çok hastalık, tedavi edilebiliyor. Ancak dikkate alınmayan belirtiler ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Dr. Çağrı Arıoğlu Aydın, kadınların hekime başvurmaları gereken 7 sinyali anlatıyor:

1 Adet düzensizliği ve ara kanamalar: Endometrial polip, miyom, rahim duvarı kalınlaşması, rahim ağzı ve endometrium kanserinin önemli bir belirtisi olabilir.

2 Kasık ağrısı, karında şişlik: Enfeksiyonlar, miyomlar, yumurtalık kistleri ve endometriozise işaret edebiliyor. Ağrıya vajinal akıntı eşlik ediyorsa pelvik enfeksiyonu açısından değerlendirmek önem taşıyor.

3 Genital siğiller: Değişik görünümde, renkte ve çeşitli yaygınlıkta görülen bu siğiller en sık Human Papilloma Virüsü'nden (HPV) kaynaklanıyor.

4 Cinsel ilişki sonrasında kanama: Vajinal enfeksiyonlar, rahim ağzında oluşan polipler, çok daha önemlisi rahim ağzı kanseri lezyonlarına bağlı görülebiliyor. Jinekolojik muayene esnasında yapılan Smear–HPV testleri büyük önem taşır. Kanser öncüsü lezyonlar tespit edilebilir.

5 Vajnal akıntı: Akıntı sarı ya da yeşil renkli ve kötü kokulu ise buna kasık veya bel ağrısı ile kaşıntı şikayetleri eşlik ediyorsa, nedeni enfeksiyon olabiliyor.

6 Menopoz döneminde kanama: Vajinal kuruluğa bağlı olarak vajinal atrofi kanamaları, endometrial hiperplaziler (rahim iç zarının kalınlaşması), rahim ağzı ya da endometrium kaynaklı polipler, miyomlar, dahası rahim ağzı ve endometrium kanserlerinin habercisi olabiliyor.

7 Sık idrara çıkma: En yaygın sebepler arasında idrar yolu enfeksiyonları, üriner inkontinans ve bazı kronik durumlar yer alıyor. İdrar yolu enfeksiyonları, bakterilerin üriner sisteme girmesi ve enfeksiyona yol açmasıyla karakterizedir.