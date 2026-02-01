Kadınları tehdit eden kanser riskine karşı HPV aşısı!

Rahim ağzı kanseri, dünyada en sık görülen kanserler arasında bulunuyor. Bu hastalığın büyük çoğunluğunun kaynağı olarak Human Papilloma Virüsü (HPV) gösteriliyor. Korunmanın yolu ise HPC aşısından geçiyor. Yakın zamana kadar Türkiye'de 4 tip HPV virüsüne karşı koruma sağlayan aşı uygulanırken artık 9 tip HPV virüsüne karşı koruma sağlayan aşı yapılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilgi Gökcan, HPV aşısı hakkında bilgi veriyor...

HPV AŞISI KİMLERE UYGULANABİLİR?

9 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmektedir. Erkeklerde HPV aşısı 26 yaşına kadar uygulanmaktadır. 9–26 yaş aralığında olan bütün erkekler HPV aşısı yaptırabilmektedir.

HPV AŞISI KAÇ DOZ KULLANILMALIDIR?

HPV aşısı 3 doz kullanılan bir aşıdır. İlk doz aşıdan 1 ay sonra 2. doz uygulanır. 2. dozdan 5 ay sonra da son doz aşı yaptırılmalıdır. 14 yaşına kadar çocuklarda tek doz HPV aşısı yeterlidir. 15 yaşından sonra yetişkinlerde olduğu gibi 3 doz aşı gereklidir. 13 yaş sonu ile 15 yaş başı arasındaki çocuklarda 2 doz aşı yeterli olmaktadır.

HPV BULAŞAN KİŞİLERDE AŞI YAPILABİLİR Mİ?

HPV bulaşı olan kişilere de HPV aşısı yapılabilir. HPV virüsü vücuduna girmiş olsa bile HPV aşısının yarattığı bağışıklık kendi kendine geçiren kişilerden daha yüksektir. HPV aşısının bağışıklığı yaklaşık 25 yıl devam etmektedir.

HPV AŞISI KAÇ TİP HPV VİRÜSÜNE KARŞI KORUMA SAĞLAR?

HPV'nin birçok tipi bulunmaktadır. Türkiye'de yakın zamana kadar 4'lü HPV aşısı yapılmaktaydı. HPV tip 6, HPV tip 11, HPV tip 16 ve HPV tip 18'e karşı koruma sağlayan 4'lü aşı yerine artık Türkiye'de de 9 tip HPV'ye karşı koruma sağlayan aşı yapılır. Yeni aşıda 4'lü aşıya ek olarak HPV tip 31, HPV tip 33, HPV tip 45, HPV tip 52 ve HPV tip 53'e karşı da korur.

HPV 4'LÜ AŞIYI YAPTIRANLARIN 9'LU HPV AŞI YAPTIRMASINA GEREK VAR MIDIR?

HPV 4'lü aşı yaptıranlar 9 tip virüse karşı koruma sağlayan yeni aşıyı yaptırabilirler.

HPV AŞISI ÖNCESİ TARAMA GEREKLİ MİDİR?

HPV bulaşı olan kişiler de HPV aşısı yaptırabileceği için aşı öncesi tarama yaptırmaya gerek yoktur.

HPV BULAŞAN KİŞİLER TEKRAR HPV VİRÜSÜNE YAKALANABİLİR Mİ?

HPV tedavisi olan kişiler sonrasında tekrar HPV virüsü bulaşı olabilir. Ancak HPV aşısı olan kişilerde bu ihtimal çok düşüktür.

HPV AŞISI RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI KORUR MU?

HPV aşısını rutin olarak yaptıran ülkelerde yapılan çalışmalarda rahim ağzı kanserinin yüzde 80 oranlarında azaldığı belirlenmiştir.

HPV AŞISI GEBELİKTE UYGULANIR MI?

HPV aşısının gebelik döneminde uygulanması tavsiye edilmemektedir.