Kadınları kabusu olan meme kanserini 10'unla bitirin

Meme kanseri, kadınların kabusu oluyor! Dyt. Mehmet Refik Sezgin, alınması gereken 10 tedbiri sıralıyor...

1- Vücut ağırlığınızı olması gereken düzeyde tutun. Fazla kilolardan kurtulun.

2- Bel çevresinin 88 santimin altında olmasına dikkat edin.

3- Hayvansal yağlar, kızartma işlemi uygulanan yağlar ve trans yağ asidi içeren gıdalardan uzak durun. Fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar tercih edin.

4- Et ürünleri her ne kadar demir ve B12 vitamini kaynağı olsa da sınırlı tüketin.

5- Sebzeleri hem pişmiş hem de çiğ yiyin.

6- Meyveler iyi birer vitamin ve posa kaynağıdır. Ancak günde 2-4 porsiyondan fazla tüketilmemelidir.

7- Tahıllar, enerji verir. Mutlaka tüketin.

8- Bakliyatlar, hem protein hem de lif kaynağıdır. Haftada 2 kez tüketin.

9- Süt ürünleri, içerdiği kalsiyum sayesinde menopoz dönemi şikayetlerini azaltır. Özellikle yoğurt ve kefir düzenli tüketilmelidir.

10- Kızartma, mangal gibi pişirme yöntemleri sağlık açısından risklidir. Fırınlama veya buharda pişirme tekniği uygulanmalıdır.