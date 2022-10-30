Kadınları kabusu olan meme kanserini 10'unla bitirin

Meme kanseri, kadınların kabusu oluyor! Dyt. Mehmet Refik Sezgin, alınması gereken 10 tedbiri sıralıyor...
1- Vücut ağırlığınızı olması gereken düzeyde tutun. Fazla kilolardan kurtulun.
2- Bel çevresinin 88 santimin altında olmasına dikkat edin.
3- Hayvansal yağlar, kızartma işlemi uygulanan yağlar ve trans yağ asidi içeren gıdalardan uzak durun. Fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar tercih edin.
4- Et ürünleri her ne kadar demir ve B12 vitamini kaynağı olsa da sınırlı tüketin.
5- Sebzeleri hem pişmiş hem de çiğ yiyin.
6- Meyveler iyi birer vitamin ve posa kaynağıdır. Ancak günde 2-4 porsiyondan fazla tüketilmemelidir.
7- Tahıllar, enerji verir. Mutlaka tüketin.
8- Bakliyatlar, hem protein hem de lif kaynağıdır. Haftada 2 kez tüketin.
9- Süt ürünleri, içerdiği kalsiyum sayesinde menopoz dönemi şikayetlerini azaltır. Özellikle yoğurt ve kefir düzenli tüketilmelidir.
10- Kızartma, mangal gibi pişirme yöntemleri sağlık açısından risklidir. Fırınlama veya buharda pişirme tekniği uygulanmalıdır.
HASTALIĞI 'BOZA'R!
Kış aylarının vazgeçilmezi boza, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde şifa dağıtıyor. Fermente içeriği sayesinde hastalıklara derman oluyor. Bağışıklığı destekleyen ve bağırsak sağlığını koruyan boza, kemikleri güçlendiriyor. Sağlığa diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerdiği vitamin ve mineraller ile enerji verir. Halsizliği bitirir.
Sindirimi hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı önler.
Anne sütünü artırır.
Probiyotik özelliği ile bağırsakları korur. Bağışıklığı güçlendirir.
Öksürüğü keser.
Sakinleştirir.
Mide yanmasını iyileştirir
Kan şekeri ve kolesterolü dengeler.
KEMİK DOSTU SEMİZOTU
Şifa deposu semizotu, kan dolaşımını hızlandırır. Hücreleri yeniler. Sindirim sistemini harekete geçirir. Basuru engeller. Bağırsak sorunlarını giderir. Akciğer kanseriyle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.
ÖMÜRSÜN KIZILCIK
Kalp ve damar sağlığını koruyan kızılcık, yüksek tansiyonu düşürür. uykusuzluğa iyi gelir. Diş etlerini temizler. Yaraları iyileştirir. Kanserli hücreleri küçültür. Böbrek taşı oluşumunu engeller. cinsel gücü artırır. Cildi besler.
KOLESTEROLE BADEM
Kolesterolü dengeleyen badem, kalp hastalıklarına karşı korur. Diyabetle mücadele eder. Obeziteye savaş açan badem, sakinleştirir. Meme kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer riskini azaltır.
KARACİĞERE KUŞKONMAZ
A,B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir.