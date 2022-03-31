Kadınlarda sık görülen yumurtalık kisti anneliği tehdit ediyor!

Sık görülen kadın hastalıkları arasında yer alan yumurtalık kistlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, kistlerin genellikle kasık ağrısı, adet dönemi dışında lekelenme ve kısırlık gibi şikayetlere yol açtığına değiniyor. Bazı hastalarda da basit kistlerin ortaya çıkabileceğine değinen Dr. Demir, "7-8 santim büyüklüğe ulaşabilirler. Biz bu kistleri belirli aralıklarla takip ediyoruz. Kistlerin manilite dediğimiz kötü huylu özelliklere sahip olma kriterleri var. Bunlar yüksekse kistin hangi patolojik tanıda olduğuna yönelik ameliyat öncesi görüntüleme yöntemlerine başvurarak hastanın durumunu değerlendiririz" diyor. Kadınların yılda bir kez kadın doğum uzmanına muayene olması gerektiğini söyleyen Dr. Demir, "Bu sayede gözden kaçan bazı kistler ya da miyomlar erkenden fark edilebilir" ifadesini kullanıyor.