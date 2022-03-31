Kadınlarda sık görülen yumurtalık kisti anneliği tehdit ediyor!

Sık görülen kadın hastalıkları arasında yer alan yumurtalık kistlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, kistlerin genellikle kasık ağrısı, adet dönemi dışında lekelenme ve kısırlık gibi şikayetlere yol açtığına değiniyor. Bazı hastalarda da basit kistlerin ortaya çıkabileceğine değinen Dr. Demir, "7-8 santim büyüklüğe ulaşabilirler. Biz bu kistleri belirli aralıklarla takip ediyoruz. Kistlerin manilite dediğimiz kötü huylu özelliklere sahip olma kriterleri var. Bunlar yüksekse kistin hangi patolojik tanıda olduğuna yönelik ameliyat öncesi görüntüleme yöntemlerine başvurarak hastanın durumunu değerlendiririz" diyor. Kadınların yılda bir kez kadın doğum uzmanına muayene olması gerektiğini söyleyen Dr. Demir, "Bu sayede gözden kaçan bazı kistler ya da miyomlar erkenden fark edilebilir" ifadesini kullanıyor.
TEREYAĞINDA MUTLULUK VAR
İngiliz ve Belçikalı bilim adamları, mutluluğun sırrını araştırdı. Çikolatanın yanı sıra sağlıklı yağ içeren besinlerin de mutluluk hormonunu harekete geçirdiğini açıkladı. Buna göre; tereyağı ve zeytinyağı gibi faydalı yağların bağırsaktaki bazı sinir hücrelerini devreye sokarak beyindeki mutluluk hissiyle ilgili bölgeleri harekete geçirdiği vurgulandı.
ALZHEİMER'A KARŞI SAFRAN
Kırmızı rengiyle gönülleri çalan safran, bolca C vitamini barındırır. Prostat kanseri riskini azaltan safran, böbrekleri güçlendirir. Karaciğer sağlığını korur. Beyin hücrelerini güçlendiren safran Alzheimer'dan korur.
HER DERDE HANIMELİ
Hoş kokusuyla bile enerji veren hanımeli, üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Baş ağrısını hafifletir. Bağışıklığı güçlendirir. Ağız kokusunu bitiren hanımeli, kan şekerini dengeler. Diyabet riskini azaltır.
KANSERİN ÇARESİ ZEYTİN
Zeytinin kendisi de yaprağı da şifa dağıtır. Tansiyonu dengeleyen zeytin yaprağı, kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Kan şekerini dengeleyerek diyabetle savaşır. Kanser riskini azaltır.
BAĞIRSAK DOSTU KURU
Ağızları tatlandıran kuru fasulye, liflidir. Sindirimi hzlandırır. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir. Kalp ve damar sağlığını destekler. Kan şekerini dengeler. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Vücuda enerji verir.